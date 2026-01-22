금산인삼약초산업진흥원, 인삼산업 위기 극복 위해 '5대 핵심 전략'수립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전성·실용화·판로확대 주력해 글로벌 시장 선점

사진=금산인삼약초산업진흥원 제공

AD

(재)금산인삼약초산업진흥원이 올해 인삼 산업의 구조적 위기를 극복하고 금산인삼의 글로벌 도약을 이끌어내기 위해 ▲안전관리 ▲연구개발(R&D) ▲판매 확대 ▲시장협력 ▲기업지원 등 5대 핵심 전략을 수립했다.

이를 통해 농가 고령화와 소비 위축 등 산업 전반의 위기를 타개하고 근본적인 체질 개선에 나선다.

안전관리 분야에서 진흥원은 올해를 안전 인삼 유통 원년으로 삼는다. 농약 허용물질목록 관리제도(PLS) 검사 참여 농가 지원과 철저한 유통 단속을 병행해 소비자 신뢰를 회복하고 안전성을 획기적으로 높일 계획이다.

연구개발(R&D)은 시장 수요 중심의 실용화에 방점을 둔다. 진흥원 보유 기술의 기업 이전을 돕고 실제 시장성 있는 제품 연구에 집중해 산업적 가치를 창출한다.

판매 확대를 위해서는 진흥원이 판로 개척의 핵심 역할을 수행한다. 케이-인삼(K-INSAM) 브랜드 민관 협력 마케팅 강화, 해외 현지 판촉 및 온라인 플랫폼 구축으로 시장 지배력을 확대할 예정이다.

아울러 시장협력은 거래·정산 전산화 및 공공형 유통센터 설계로 유통 구조를 선진화하며 기업지원은 진입 장벽 완화와 사후 관리 강화로 영세 기업의 성장 기회와 책임성을 동시에 높이는 방향으로 추진된다.





AD

박지흥 금산인삼약초산업진흥원장은 "급변하는 시장 환경 속에서 선제 대응이 필수적"이라며 "5대 전략의 차질 없는 이행으로 실질적인 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화를 이뤄내겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>