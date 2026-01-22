경주시, 문화누리카드 지원금 15만원으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지원금 인상·추가지원·자동재충전까지 혜택 확대

경주시는 문화 소외계층의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 2026년 문화누리카드 지원금을 기존 1인당 연 14만원에서 15만원으로 확대해 지원한다고 22일 밝혔다.

문화누리카드는 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 문화예술·여행·체육 활동 이용을 지원하는 사업으로, 취약계층의 삶의 질 향상과 문화격차 해소를 목적으로 운영되고 있다.

경주시청 전경

2026년 문화누리카드는 2월 2일부터 11월 30일까지 발급되며, 카드 발급일로부터 12월 31일까지 사용할 수 있다.

지원 대상은 2020년 12월 31일 이전 출생자 가운데 기초생활수급자 및 차상위계층이다.

올해는 지원금 인상과 함께 대상별 맞춤형 지원도 강화된다.

청소년기(13~18세)와 준고령기(60~64세) 대상자에게는 1만원이 추가 지원되며, 전년도 문화누리카드를 발급받아 3만원 이상 사용하고 2026년에도 수급 자격을 유지하는 경우에도 별도 신청 없이 자동으로 재충전된다.

신규 발급자이거나 자동 재충전 대상에 해당하지 않는 시민은 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 문화누리카드를 신청·발급받을 수 있다.

문화누리카드는 전국 문화예술·관광·체육 분야 가맹점에서 사용할 수 있으며, 경주시 관내에서는 총 282개 가맹점에서 이용 가능하다.





경주시 관계자는 "문화누리카드 지원 확대를 통해 취약계층 시민들이 일상 속에서 보다 다양한 문화와 여가를 누릴 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 문화복지 체감도를 높일 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

