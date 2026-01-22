국립민속박물관, 태국·미얀마 국경 카렌족 연구서 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치적 난민 아닌 '경계시민' 재해석

국립민속박물관은 태국과 미얀마 국경지대에서 살아가는 카렌족의 삶을 조명한 학술총서 '우리는 카렌인이다: 카렌-민족주의와 경계시민-되기'를 발간했다고 22일 밝혔다.

반마이싸막키 마을 마나오 의례. 국립민속박물관 제공

이 책은 박물관의 '학술총서 공모' 사업을 통해 선정된 연구 성과로, 디아스포라 연구의 시선을 한민족 중심에서 세계로 확장한 점이 특징이다.

저자인 한유석 국립부경대 교수는 2011년부터 태국 매솟 지역을 중심으로 10년 넘게 현지조사를 진행하며, 미얀마의 정치적 박해를 피해 국경을 넘은 카렌족을 수동적 난민이 아닌 스스로 삶을 개척하는 '경계시민'으로 재해석했다. 책에는 국경을 오가며 형성된 공동체의 역사와 문화, 난민학교와 교회를 중심으로 민족 정체성을 유지하는 과정, 차별에 대응하는 생존 전략 등이 구체적으로 담겼다.





국립민속박물관은 이번 총서가 상호문화 사회로 진입한 한국 사회에 공존의 가치를 성찰하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 해당 책은 박물관 누리집에서 무료로 내려받을 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

