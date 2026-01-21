KPGA, 말레이시아에서 스타트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1회 JP 라이프스타일 윈터 투어 개최

예선 151명, 본선 120명 참가 우승 경쟁

한국프로골프투어(KPGT)가 주관하는 2026 KPGA 제1회 JP 라이프스타일(lifestyle) 윈터 투어(총상금 1억원)가 말레이시아에서 막을 올린다.

이 대회는 JP 라이프스타일이 주최하고 KPGT가 주관한다. 말레이시아 쿠알라룸푸르의 마인스 골프 앤드 리조트 챔피언십코스(파71·6780야드)에서 22일부터 나흘간 개최된다.

2026 KPGA 제1회 JP 라이프스타일 윈터 투어가 22일 말레이시아에서 개막한다. KPGA 제공

22~23일은 예선을 진행한다. 1라운드 18홀 스트로크 플레이로 2차례 예선을 거친다. 본선은 24일부터 이틀간 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 펼쳐진다. 예선에 151명이 출전하고, 본선에서는 120명이 경쟁한다. 상위 60명에게 상금이 지급된다. 우승 상금은 1500만원이다.

KPGA 윈터 투어 시리즈는 코로나19 때문에 국내에서 열린 2021년을 제외하면 줄곧 태국에서 개최됐다. 말레이시아에서 여는 것은 이번이 처음이다. 대회가 종료되면 출전 선수들에게 윈터 투어 통합 포인트를 기준으로 특전이 부여된다.





주최사인 JP 라이프스타일은 말레이시아를 거점으로 골프·여행·문화·라이프스타일 전반에 걸친 프리미엄 서비스를 제공하는 전문 기업이다. 국내에서는 공식 골프 에이전시로서 KPGA 동계훈련 및 골프 투어 운영을 비롯한 숙박·F&B·웰니스 등 종합적인 라이프스타일 사업을 전개하고 있다.





