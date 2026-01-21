여수시, 시내버스 노선 전면 개편… 주민설명회 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

섬박람회 대비 개편안 의견 수렴

전남 여수시가 오는 26일부터 2월 6일까지, 26년 만에 시행되는 시내버스 노선체계 전면 개편을 앞두고 읍·면·동 주민설명회를 총 27회에 걸쳐 개최한다고 밝혔다.

이번 주민설명회는 도시 여건 변화를 반영하고 2026여수세계섬박람회 개최에 대비하여 수립한 시내버스 노선 개편안에 대해 시민들에게 설명하고, 다양한 의견을 경청하기 위해 마련됐다.

여수시가 오는 오는 26일부터 2월 6일까지, 26년 만에 시행되는 시내버스 노선체계 전면 개편을 앞두고 읍·면·동 주민설명회를 총 27회에 걸쳐 개최한다. 여수시 제공

AD

개편안의 주요 내용은 지선ㆍ간선 환승체계 개편, 불합리한 노선 개선 및 급행버스 도입, 마을버스 및 수요응답 콜버스 노선 신설, 무료 환승 횟수 확대, 노선번호 체계 정비 등이다.

자세한 개편 내용 및 주민설명회 일정은 여수시청 누리집과 가까운 읍면동 주민센터를 통해 확인할 수 있으며, 설명회 참석이 어려운 시민들을 위해 온라인 의견수렴도 병행할 예정이다.

시는 이번 개편안을 마련하기 위해 지난해부터 50여 차례에 걸쳐 읍·면·동 순회 설명회와 온라인 설문조사 등을 통해 주민 의견을 지속적으로 수렴해 왔다.

노선체계 개편안에 대한 시민 공감대가 충분히 형성되면 2026여수세계섬박람회 개최 이전에 돌산 지역을 우선 시범 개편하고, 문제점을 면밀히 보완 검토하여 내년부터 전 지역으로 단계적으로 확대 시행할 계획이다.





AD

여수시 관계자는 "이번 노선 개편은 26년 만에 추진되는 대규모 개편인 만큼 시민 불편을 최소화하기 위해 충분한 대책 마련을 고민 중이다"라며, "주민설명회에 참석하셔서 설명도 듣고 많은 의견들 제시해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>