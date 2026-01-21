합천 먹거리 브랜드화 … 기술 이전 업소 모집 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

합천만의 맛을 담은 레시피

컨설팅까지 무료 전수

경남 합천군은 지역 특산물을 활용한 차별화된 먹거리를 보급하고 관광객들에게 풍성한 미식 경험을 선사하기 위해 '합천특화 먹거리 레시피 기술이전 및 판매업소'를 오는 2월 20일까지 모집한다.

이번 사업은 합천만의 특색 있는 식자재를 활용해 개발된 우수한 레시피를 관내 소상공인들에게 전수함으로써, 합천을 대표하는 관광상품을 육성하고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

합천특화 먹러리 레시피 기술이전 판매업소 모집안내.

모집 대상은 합천군 내에 영업 신고가 된 일반음식점, 제과점, 휴게음식점 등이며, 기술이전을 통해 창업을 준비 중인 예비 창업자도 신청할 수 있다.

선정된 업소에는 ▲갈릭 오므라이스, 도라지 차솥밥, 초계누드 김밥(식사류) ▲밤 치즈케이크, 운석 스콘 쿠키, 필름 모양 밤식빵(제과·빵류) ▲무비팝 쵸코라떼, 해인사 구름 라떼(음료류) 등 총 10종의 특화 메뉴 중 희망하는 레시피의 조리 기술을 무상으로 전수한다.

특히 단순한 기술 이전에 그치지 않고, 전문가의 현장 컨설팅 및 모니터링, SNS와 보도자료를 활용한 마케팅 홍보 지원 등 혜택이 함께 제공될 예정이다.

신청 희망자는 신청서와 개인정보 동의서, 사업자등록증 사본 등을 제출해야 하며, 자세한 사항은 합천군 홈페이지 공고문을 통해 확인이 가능하다.





조홍남 관광진흥과장은 "이번 사업을 통해 합천을 찾는 관광객들에게는 잊지 못할 맛을 선사하고, 지역 업소에는 새로운 매출 증대의 기회가 되길 바란다"며 "합천의 특색이 담긴 레시피가 지역 대표 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 열정 있는 업주분들의 많은 참여를 기다린다"고 전했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

