본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

‘불꽃이 길이 되다’…안동, 경북도민체전 문화개막 준비 돌입

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 22:52

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

공동개최 첫 모델 ‘안동·예천’
공개행사·성화봉송 착수보고회 열고
시민참여형 체전 구상

안동시가 경북 최초 공동개최로 치러지는 제64회 경북도민체육대회의 성공 개최를 위해 본격적인 준비에 돌입했다. 단순한 경기 중심의 체전을 넘어 시민 참여형 문화콘텐츠를 접목한 '문화체전'으로 대회의 품격과 완성도를 높인다는 구상이다.

‘불꽃이 길이 되다’…안동, 경북도민체전 문화개막 준비 돌입 권기창 안동시장이 지난 16일 시청 청백실에서 제64회 경북도민체육대회 착수보고회에서 발언 하고 있다.
AD

안동시는 시청 청백실에서 '제64회 경북도민체육대회 공개행사 및 성화 봉송 용역 착수보고회'를 개최했다고 19일 밝혔다.


이날 보고회에는 권기창 안동시장을 비롯해 시 관계 공무원, 경상북도와 예천군, 도·시·군 체육회 등 관계기관이 참석해 행사 추진 방향과 세부 운영 방안을 공유했다.


보고회에서는 개회식을 포함한 공개행사의 주요 연출 방향과 프로그램 구성, 운영 동선과 현장 안전관리 체계 등이 집중적으로 논의됐다. 특히 시민이 직접 참여하고 함께 즐길 수 있는 볼거리와 체험 콘텐츠를 확대하는 방안도 함께 검토되며 '체전의 축제와'에 방점을 찍었다.


권기창 안동시장은 "이번 도민체전은 기존 방식과는 다른 새로운 문화체전 형태로 준비하고 있다"며 "선수단과 시민 모두가 만족할 수 있도록 철저히 준비해 최고의 대회로 만들겠다"고 말했다.


한편 제64회 경북도민체육대회는 오는 4월 3일부터 6일까지 4일간 열린다. 경북도청 새마을광장에서 열리는 개회식을 시작으로, 종목별 경기가 각 경기장에서 진행될 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또한 제28회 경상북도 장애인체육대회는 4월 29일부터 30일까지 이틀간 개최된다. 안동시는 두 대회를 연계한 운영 역량을 강화하고, 안전과 편의를 동시에 갖춘 '도민 모두의 체전'으로 완성도를 끌어올린다는 계획이다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

23:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기