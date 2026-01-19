본문 바로가기
"감옥 22년, 꺾이지 않은 자유"…문경이 다시 부른 박열의 이름

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 16:05

손자·유족 첫 동행 속 52주기 추모
‘행동하는 독립’ 정신, 기념관에 울려 퍼지다

독립운동의 역사는 기록으로 남지만, 박열 의사의 투쟁은 끝내 '행동'으로 증명됐다.


일제의 한복판에서 자유와 정의를 외쳤던 그의 저항 정신이 17일 문경에서 다시 한번 뜨겁게 되살아났다.


박열 의사 제52주기 추모식이 이날 오전 10시 30분 문경시 박열의사기념관에서 엄수됐다.

“감옥 22년, 꺾이지 않은 자유”…문경이 다시 부른 박열의 이름 박열 의사 추모식에서 신현국 문경 시장 추념사
추모식에는 박열 의사의 손자와 유족을 비롯해 신현국 문경시장, 이정걸 문경시의회 의장, 시·도의원, 이규봉 문경경찰서장, 신동성 문경예찬대대장, 박인원 전 박열 의사 기념사업회 이사장, 박경규 대한노인회 문경시지회장, 지역 안보·보훈 단체장과 유림단체장, 시민 등 200여명이 참석해 선열의 뜻을 기렸다.


박열 의사는 1902년 경북 문경에서 태어나 3·1운동 참여 이후 일본으로 건너가 아나키스트 독립운동에 투신했다. 1926년 일왕 폭살 기도 혐의로 사형을 선고받았으나 무기징역으로 감형돼 22년 2개월간 옥고를 치렀다.


독립운동가 가운데 최장 수감 기록으로 평가되는 그는, 일본 제국주의의 심장부에서 맞서 싸운 행동하는 독립운동가이자 사상가로 알려져 있다.


해방 후에도 재일교포 권익 신장을 위해 재일본주선거류민단을 조직해 초대부터 5대까지 단장을 맡는 등 민족운동에 헌신했다. 그러나 6·25전쟁 당시 북한에 강제 피랍돼 1974년 1월 17일 향년 73세로 생을 마감했다.


정부는 1989년 건국훈장 대통령장을 추서하며 그의 공적을 기렸다.


이날 식전 행사에서는 박열 의사의 생전 애창곡으로 전해지는 '이별의 부산정거장' 등이 문경문화원 하모니카 동아리 연주로 울려 퍼지며 추모 분위기를 고조시켰다. 본행사는 국민의례를 시작으로 추모사, 추모 글 낭독, 추모헌시 액자 기증 및 헌시 낭독, 헌화·분향, 만세삼창 순으로 진행됐다.


특히 박열 의사의 모교인 함창초등학교 남·여 학생 대표가 직접 작성한 추모 글을 낭독하며 선배의 정신을 오늘의 언어로 되살려내 큰 호응을 얻었다. 세대가 바뀌어도 '나라를 생각하는 마음'만큼은 이어진다는 점에서 이날 낭독은 단순한 순서를 넘어 추모식의 의미를 더욱 깊게 했다.


서원 박열 의사 기념사업회 이사장은 "올해 제52주기 추모식은 박열 의사의 유족이 직접 참석해 더욱 뜻깊었다"며 "박열 의사의 애국정신을 문경 발전과 대한민국 발전을 위한 에너지로 승화시켜 나가자"고 말했다.


이어 "현재 평양 애국열사릉에 안장된 박열 의사의 묘를 언젠가 고국으로 모셔오기 위해 민간 차원에서부터 차분히 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.

“감옥 22년, 꺾이지 않은 자유”…문경이 다시 부른 박열의 이름 박성진 운영위원장 회고낭독

신현국 문경시장은 "박열 의사는 일제의 폭압 속에서도 자유와 정의의 가치를 지켜내며 민족의 독립 의지를 세계에 알린 행동하는 독립운동가였다"며 "조국의 독립과 민족의 존엄을 위해 모든 것을 바치신 그 뜻이 앞으로도 이 땅 위에 길이 살아 숨 쉬길 바란다"고 강조했다.


추모식은 한 인물의 생애를 기리는 데서 멈추지 않았다. 박열 의사의 이름을 다시 부르는 순간, 문경은 '기억하는 도시'로서 과거를 현재로 연결했고, 시민들은 역사를 미래로 이어갈 책임을 조용히 되새겼다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

