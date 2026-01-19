본문 바로가기
남양주시, 마을공동체위원회 정기회의…마을공동체 종합지원계획 심의

이종구기자

입력2026.01.19 15:59

경기 남양주시는 지난 16일 여유당에서 마을공동체위원회 정기회의를 열고, 제8기 위원 위촉에 따른 부위원장 호선과 2026년도 마을공동체 종합지원계획안에 대한 심의를 진행했다고 19일 밝혔다.

남양주시, 마을공동체위원회 정기회의…마을공동체 종합지원계획 심의 남양주시가 지난 16일 여유당에서 마을공동체위원회 정기회의를 열고, 제8기 위원 위촉에 따른 부위원장 호선과 2026년도 마을공동체 종합지원계획안에 대한 심의를 진행하고 있다. 남양주시 제공
마을공동체위원회는 △마을공동체 종합지원계획 수립 △공모사업 선정 △사업 자문 △주민교육 방향 제시 등의 역할을 수행하는 기구다. 위원은 공무원과 마을공동체 전문가, 경험과 식견을 갖춘 일반 시민 등 총 19명으로 구성돼 마을공동체 정책 전반에 대한 자문과 심의 기능을 맡고 있다.


이날 회의에는 위원 17명이 참석했으며, 부위원장으로는 삼육대학교 명예교수인 이태은 위원이 선출됐다. 이어 2026년도 마을공동체 종합지원계획안에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌고, 위원들은 현장 경험과 전문지식을 바탕으로 실효성 있는 정책 추진 방안과 의견을 제시했다. 시는 위원회에서 나온 의견을 종합지원계획에 적극 반영할 방침이다.


김상수 남양주시 부시장은 "100만 메가시티를 지향하는 남양주시에서 지역공동체의 역할은 더욱 중요해지고 있다"며 "시민이 체감할 수 있는 공동체 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.


이어 "마을공동체 활성화를 한 지속적인 관심과 조언을 부탁드린다"고 덧붙였다.


한편, 시는 마을공동체 활동 기반을 확대하기 위해 오는 20일부터 2월 6일 오후 5시까지 마을공동체 공모사업 신청·접수하고 2월 5일까지 사전 컨설팅을 진행할 계획이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

