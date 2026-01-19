청렴도 반등 시동 건 양산시, 반부패·청렴추진단과 함께 도약 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘청렴 도약의 해 2026’ 선포



고위직 청렴결의, 청렴 리더십↑

경남 양산시는 19일 시청 상황실에서 '2026년 제1차 반부패·청렴추진단 회의'를 개최하고, '청렴 도약의 해 2026' 실현을 위한 본격적인 청렴정책 추진에 나섰다.

반부패 청렴추진단 회의. 양산시 제공

양산시 반부패·청렴추진단은 나동연 시장을 비롯해 부시장, 국·소장 등 총 17명으로 구성된 고위직 중심의 청렴 협의체로, 청렴 정책의 공유와 점검, 부패 취약 분야 개선 과제 발굴, 청렴 리더십 확산을 통해 시정 전반의 청렴도 향상을 견인하는 역할을 수행하고 있다.

이번 회의에서는 ▲2025년 종합청렴도 세부 평가 결과 보고 ▲용역 결과를 반영한 2026년 청렴도 향상 제안사업 추진 ▲ '2026년 청렴 도약의 해' 선포와 청렴 결의 등 2026년 청렴정책 추진을 위한 공감대를 형성하는 시간을 가졌다.





나동연 시장은 "청렴은 행정의 기본이자 시민 신뢰의 출발점"이라며 "고위직 공직자들이 먼저 솔선수범해 청렴한 조직문화를 만들어가고, 시민과 함께 소통하는 청렴 시책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

