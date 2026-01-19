美재무, 그린란드 병합 논란에 "유럽, 美안보우산 중요성 깨달을 것"

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 그린란드 병합 관련 미국과 유럽 간 충돌에 대해 "유럽 지도자들은 결국 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "우리는 미국과 서반구의 안보를 다른 나라에 위탁하지 않을 것"이라고 했다. 베선트 장관은 "대통령은 그린란드가 미국에 편입되지 않고서는 안보 강화가 불가능하다고 믿는다"며 트럼프 대통령의 그린란드 병합 의지가 꺾이지 않을 것이라고 전한 뒤 "유럽인들이 이것이 그린란드와 유럽, 미국에 최선이라는 점을 이해할 것이라고 믿는다"고 했다. 베선트 장관은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구 회원국인 유럽 8개국에 관세 부과를 발표하며 압박 수위를 끌어올리면서 나토 동맹에 균열이 일어나고 있는 것에 대해 "유럽 지도자들은 결국 돌아서서 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "미국이 지원을 끊는다면 우크라이나에 무슨 일이 벌어지겠는가. 모든 것이 붕괴할 것"이라고 했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"유럽은 약하지만 美는 강함 보여줘"

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 그린란드 병합 관련 미국과 유럽 간 충돌에 대해 "유럽 지도자들은 결국 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "우리는 미국과 서반구의 안보를 다른 나라에 위탁하지 않을 것"이라고 했다.

베선트 장관은 18일(현지시간) 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 "수십 년, 한 세기 넘게 미국 대통령들은 그린란드 획득을 원해왔다"며 이같이 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

AD

베선트 장관은 "우리는 골든돔(미국의 차세대 미사일 방어망)을 구축 중이며, 도널드 트럼프 대통령은 전략적이다. 그는 올해를 넘어 북극에서 벌어질 수 있는 전투를 내다보고 있다"고 했다. 또 "러시아나 다른 나라가 그린란드를 공격한다면 우리는 (그 전쟁에) 끌려들어 갈 것"이라며 "그러니 지금은 그린란드를 미국의 일부로 하는 것으로 힘을 통한 평화를 이루는 것이 낫다. 유럽은 약함을 드러내지만 미국은 강함을 보여준다"고 말했다.

베선트 장관은 "대통령은 그린란드가 미국에 편입되지 않고서는 (북극) 안보 강화가 불가능하다고 믿는다"며 트럼프 대통령의 그린란드 병합 의지가 꺾이지 않을 것이라고 전한 뒤 "유럽인들이 이것(그린란드의 미국 편입)이 그린란드와 유럽, 미국에 최선이라는 점을 이해할 것이라고 믿는다"고 했다.

베선트 장관은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 유럽 8개국에 관세 부과를 발표하며 압박 수위를 끌어올리면서 나토 동맹에 균열이 일어나고 있는 것에 대해 "유럽 지도자들은 결국 돌아서서 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "미국이 지원을 끊는다면 우크라이나에 무슨 일이 벌어지겠는가. 모든 것이 붕괴할 것"이라고 했다.

베선트 장관은 유럽연합(EU)이 미국과 EU 간 무역 합의 파기 움직임을 보이는 데 대해선 "무역 합의는 최종 완료된 것이 아니며, 비상 조처(관세)는 다른 무역 합의와 매우 다를 수 있다"고 했다.





AD

한편 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 상호관세를 부과한 것의 적법성 여부를 연방 대법원이 심리하는 것에 대해선 "대통령의 성숙한 경제정책을 대법원이 뒤집을 가능성은 매우 낮다고 본다"며 "그들은 오바마케어도 뒤집지 않았다. 나는 대법원이 혼란을 조성하지 않을 것이라고 믿는다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>