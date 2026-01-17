대전시립교향악단, '관객 신청곡' 공연

온·오프라인 통해 신청곡 접수, 선정된 관객 초청



오는 22~23일 디스커버리 시리즈1 공연

사진=대전시 제공

대전시립교향악단이 온·오프라인 설문을 통해 관객들이 신청한 곡을 연주하는 공연을 개최한다.

이번 공연은 오는 22일과 23일 오후 7시 30분 대전예술의전당 앙상블홀에서 디스커버리 시리즈1 '당·신·들 - 당신의 신청 곡을 들려드립니다'를 무대에 올린다.

이번 공연은 단순한 감상을 넘어, 관객이 직접 프로그램 구성에 참여했다는 점에서 특별한 의미가 있다.

대전시향은 지난해 12월 한 달간 온·오프라인 설문을 통해 관객들의 신청 곡을 접수했으며, 그 결과 가장 많은 사랑을 받은 곡들을 엄선해 이번 무대를 기획했다.

공연의 지휘는 2023년 쿠세비츠키 국제 지휘 콩쿠르 준결승 진출 이후, 현재 독일 하이델베르크 시립극장의 제2카펠마이스터로 활약 중인 신예 지휘자 김준영이 맡는다.

김준영은 유럽 무대에서 쌓은 섬세하고 역동적인 해석으로 시민들의 신청 곡에 깊은 숨결을 불어 넣을 예정이다.

관객이 직접 만든 1부는 모차르트 오페라 ·코지 판 투테' 서곡, 엘가의 현을 위한 세레나데 2악장, 드보르자크 교향곡 제7번 3악장, 차이콥스키 교향곡 제6번 '비창' 3악장이 연주된다.

이어지는 2부는 요한 슈트라우스 2세의 오페레타 '박쥐' 서곡, 엘가의 수수께끼 변주곡 중 제9번 '님로드', 시벨리우스 교향곡 제2번 4악장으로 대미를 장식하며 관객들에게 잊지 못할 몰입감을 선사한다.

특히 이번 공연에는 신청 곡이 선정된 관객들을 직접 공연에 초대해 감동을 더 할 예정이다.





연주회의 자세한 사항은 대전시립교향악단 홈페이지를 참조하거나 전화로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

