본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

주식 오르자 中 명품 소비 꿈틀…전략 바꾸는 명품업계

허미담기자

입력2026.01.17 08:30

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

中 싼리툰에 루이비통 플래그십 매장 개점
"주가 상승, 럭셔리 시장 수요 회복 견인"

중국 증시 반등과 소비 심리 회복을 배경으로 글로벌 명품 브랜드들이 중국 오프라인 매장 투자에 속도를 내고 있다. 기존의 표준화된 매장 형태에서 벗어나 체험 요소를 강화한 전략을 통해 브랜드 인지도와 고객 접점을 확대하려는 흐름이 뚜렷하다.

"中 싼리툰에 명품 매장들 잇따라 등장"
주식 오르자 中 명품 소비 꿈틀…전략 바꾸는 명품업계 중국 베이징 싼리툰에 문을 연 '메종 루이비통 싼리툰' 매장. 인스타그램
AD

미국 경제매체 CNBC 등 외신에 따르면 지난달 베이징 싼리툰에 루이비통 플래그십 매장인 '메종 루이비통 싼리툰'이 문을 열었다. 세계적인 건축가 아오키 준이 설계했으며, 카페·레스토랑·테라스 등을 결합한 복합문화 공간으로 조성됐다. VIP 고객을 위한 4개의 프라이빗 라운지도 마련돼, 단순 쇼핑 공간을 넘어 체험 중심의 공간으로 확장한 것이 특징이다.


CNBC는 "최근 몇 주 동안 베이징 도심에 명품 매장들이 새롭게 들어서면서 오랫동안 침체돼 있던 소비 시장에 활기를 불어넣기 시작했다"며 "새로 문을 연 루이비통 매장 양옆에는 티파니앤코와 디올 플래그십 매장이 자리 잡고 있으며, 인근 쇼핑 단지에 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 계열 브랜드 3곳이 동시에 입점해 있다"고 전했다.


특히 루이비통 신규 매장에는 현지 인플루언서들의 방문이 이어지면서 관심이 빠르게 확산하고 있다. CNBC는 "유명인들이 루이비통 매장 내부 계단을 오르는 장면을 보기 위해 젊은층 인파가 몰렸다"며 "이 열기는 인근 쇼핑몰의 애플 아이폰 출시 행사보다도 더 뜨거웠다"고 전했다. CNBC는 이를 두고 명품 브랜드가 여전히 많은 사람의 관심을 끌어들이고 있음을 보여주는 사례라고 평가했다.


이번 루이비통 플래그십 매장은 단순 판매 공간을 넘어 다양한 체험 공간을 강화한 전략적 매장이라는 분석이 나온다. 단기 매출 확대보다는 브랜드 경험과 상징성을 높여 장기적인 고객 충성도를 확보하려는 목적이 크다는 해석이다.


중국 명품 전문매체 징데일리는 "최근 싼리툰 일대에 명품 브랜드들의 독립형 플래그십 매장이 잇따라 들어서고 있으며, 세계적인 건축가들이 설계한 이 건물들은 LVMH 그룹의 브랜드 위상을 보여주는 상징적 존재로 자리 잡았다"고 전했다. 이어 "이들 건물은 단순한 매장을 넘어 브랜드 유산과 예술성, 현대적 미학을 담아낸 문화적 랜드마크 역할을 하고 있다"고 덧붙였다. 징데일리는 이러한 흐름이 과거처럼 동일한 매장을 빠르게 늘리는 방식에서 벗어나, 차별화된 공간과 경험에 집중하는 전략으로 전환되고 있음을 보여준다고 평가했다.

명품 브랜드 中 투자 이유…증시 호황 영향도
주식 오르자 中 명품 소비 꿈틀…전략 바꾸는 명품업계 중국 베이징 싼리툰에 문을 연 '하우스 오브 디올 베이징' 매장. LVMH 홈페이지

명품 브랜드들이 중국 투자를 확대하는 배경에는 자산시장 반등으로 인한 소비 심리 회복이 자리하고 있다. 중국 상하이종합지수는 지난 9일 4120.43에 거래를 마치며 2015년 7월 이후 약 10년 만에 최고 종가를 기록했다. 위안화 강세와 경기 부양책에 대한 기대감이 증시에 반영된 영향으로 풀이된다. 특히 지난해 상하이종합지수는 연간 약 18% 상승해 2020년 이후 가장 높은 상승률을 기록했고, 선전종합지수도 한 해 동안 약 29% 올랐다.


상하이 기반 명품 평론가 드리즐리 쭤(Drizzie Zuo)는 최근 주식시장 강세가 이른바 '부의 효과'를 만들어 명품 소비 회복을 이끌고 있다고 분석했다. 쭤는 "최근 몇 달간의 주가 상승이 럭셔리 시장 수요 회복을 이끌었으며, 이러한 흐름은 이어질 것"이라며 "지금 명품 브랜드들이 새 매장을 여는 것은 소비자들에게 명품 시장이 회복되고 있다는 신호로 받아들여질 수 있다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 중국 증시에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있어 명품 소비 회복세는 당분간 계속될 것으로 보인다. 토마스 팡 UBS 중국 글로벌 마켓 책임자는 "분산 투자에 대한 관심이 높아지면서 중국 자산의 매력은 더욱 커질 것"이라며 "혁신 역량과 투자 자금 유입 기대 등이 맞물리면서 중국 증시는 올해도 긍정적인 흐름을 이어갈 것"이라고 예상했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기