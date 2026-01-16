본문 바로가기
"이젠 전교에 몇 명뿐"…희귀해진 개근상, 성실함 상징은 옛말

방제일기자

입력2026.01.16 10:29

한때는 흔했던 개근상, 이제는 '귀한 상'
체험학습 늘며 출결 인식 달라진 학교 현장
인식 변화로 개근상 폐지 학교도 늘어

졸업 시즌을 맞아 한때 '거의 전교생이 받던 상'이었던 개근상이 다시 주목받고 있다. 체험학습 확대와 출결 인식 변화로 개근상을 받는 학생 수가 급격히 줄었기 때문이다. 16일 연합뉴스는 졸업 시즌을 맞아 최근 교내에서 개근상을 받는 이들이 10%에 불과한 가운데 학교 현장의 출결 인식 변화를 소개했다. 연합뉴스에 따르면, 서울에 사는 조모 씨는 최근 중학교 졸업식을 지켜보며 놀라움을 감추지 못했다. 아들이 3년 개근상을 받았지만, 졸업생 100여 명 가운데 개근상을 받은 학생은 10여 명에 불과했기 때문이다. 조 씨는 "예전에는 거의 다 받던 상이었는데, 이제는 정말 드문 상이 된 것 같다"고 말했다.

지난해 12월 23일 인천 미추홀구 인천남부초등학교에서 열린 졸업식 모습. 연합뉴스
비슷한 반응은 다른 학부모들 사이에서도 이어졌다. 서울 강남·서초는 물론 지방의 초등학교와 중학교에서도 전교생 수백 명 중 개근상 수상자는 20명 안팎에 그친 사례가 적지 않다. 체험학습이나 해외여행, 병원 진료 등으로 '하루도 빠지지 않는 출석' 자체가 어려워졌다는 설명이다.


실제 교육 현장에서는 개근상 자체를 폐지한 학교도 늘고 있다. 교사들은 "개근 여부를 학교생활기록부 출결란에 기록하는 만큼, 굳이 상으로 중복해 시상할 필요가 없다는 인식이 커졌다"고 말했다. 한 중학교 교사는 "전교생의 약 20%만 개근을 유지하는 경우가 일반적"이라고 전했다.


학생들의 인식도 달라졌다. 고등학생들은 입시 막바지에 학원 수업이나 개인 일정으로 결석하는 일이 흔해졌고, 교사들 역시 "필요하면 체험학습을 활용하라"고 안내하는 경우가 많다. 개근을 목표로 삼기보다는 효율과 선택을 중시하는 분위기가 자리 잡은 것이다. 이 과정에서 '개근 거지'라는 표현이 등장하며 논란도 커지고 있다. 개근을 성실함의 결과가 아닌, 여행이나 체험학습을 가지 못한 결과로 비하하는 시선이 생긴 것이다. 전문가들은 이를 사회적 불평등 인식이 만들어낸 부작용으로 보고 있다.

지난 5일 대구 달서구 월곡초등학교에서 열린 졸업식 및 폐교식에서 한 6학년 학생이 눈물을 흘리고 있다. 월곡초는 오는 3월 학령인구 감소를 이유로 폐교하며, 이날 제33회 졸업식과 함께 폐교식을 열었다. 연합뉴스

교육학계에서는 이러한 변화를 근대 교육 담론의 해체 과정이라 진단했다. 과거에는 성실성과 근면함이 교육의 핵심 가치였다면, 최근에는 건강·휴식·삶의 균형을 중시하는 인식이 교육 현장에도 반영되고 있다는 것이다. 특히 코로나19 이후 감염병 예방과 공중보건 인식이 강화되면서 '아프면 쉬는 것'이 바람직하다는 공감대가 형성됐따.


이 가운데,개근의 의미가 완전히 사라진 것은 아니라는 평가도 나온다. 대학 수시 전형이나 특성화고 취업 과정에서는 여전히 출결이 중요한 평가 요소로 작용하며, 같은 성적일 경우 개근 학생의 성실성이 긍정적으로 평가되는 사례도 적지 않다. 양정호 성균관대 교육학과 교수는 "개근은 단순한 출석 일수를 넘어 학생의 책임감과 태도를 보여주는 지표"라며 "교육적으로 충분히 권장할 가치가 있다"고 말했다. 다만 전문가들은 무조건적인 개근 강요보다는, 정당한 사유와 성실한 학교생활을 함께 평가하는 균형 잡힌 시각이 필요하다고 강조했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
