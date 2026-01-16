신한라이프케어, 첫 프리미엄 요양원 '쏠라체 홈 미사' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융·주거·의료 서비스 한 공간에 담아

신한라이프의 시니어사업 전담 자회사 신한라이프케어가 15일 경기 하남시 미사지구에서 첫번째 프리미엄 요양원인 '쏠라체(SOLACE) 홈 미사' 개소식을 가졌다고 16일 밝혔다.

이날 행사는 진옥동 신한금융그룹 회장, 정상혁 신한은행장, 정용욱 신한투자증권 신한프리미어총괄사장, 천상영 신한라이프 사장 등 그룹 경영진이 참석했다. 이현재 하남시장, 김철주 생명보험협회장, 정재승 카이스트 교수 등 주요 내·외빈도 자리해 제막식과 오픈 기념식, 시설 라운딩 등을 진행했다.

진 회장은 축사를 통해 "쏠라체 홈 미사는 신한금융그룹이 선보이는 첫 시니어 시설로 금융·주거·의료 서비스를 한 공간에 담아낸 곳"이라며 "단순히 머무는 시설이 아니라 편안한 일상이 이어지는 생활 공간이 되길 기대한다"고 말했다.

쏠라체 홈 미사는 시니어의 지속가능한 삶을 위해 일상생활 수행이 어려운 고령층을 대상으로 운영된다. 숙식 제공과 신체활동 및 인지기능 유지·향상을 고려한 종합적인 돌봄 서비스를 제공한다.

그룹의 시니어사업을 대표하는 상징적인 시설로 집처럼 아늑하면서도 한층 더 품격 있는 편안함을 제공할 수 있도록 설계됐다. 오감(五感) 만족을 고려한 공간 구성을 통해 고령층이 신체적·심리적 안정을 갖고 생활할 수 있도록 개발됐다.

돌봄 인력을 배치하고 안전과 신체 편의, 스마트 돌봄을 아우르는 환경 요소들을 시설 전반에 반영했다. 1인 1실 중심의 구조를 통해 생활의 안정감을 높였다. 시력 약자를 고려해 판독성이 높은 전용 글꼴을 개발·적용하는 등 이용 편의성도 세심하게 담아냈다.

우석문 신한라이프케어 대표는 "의료적 안심이 확보되는 케어 시스템과 전문 돌봄 인력을 통해 프리미엄 요양의 표준을 제시하는 게 운영 목표"라며 "쏠라체 홈 미사에서 확립하는 기준과 역량으로 우아한 삶이 어우러지는 라이프 커뮤니티 모델을 완성해 나갈 것"이라고 말했다.





앞으로 신한라이프케어는 신한금융그룹의 디지털 브랜드 'SOL'과 이탈리아어 'VERACE'를 결합해 개발한 '쏠라체(SOLACE)' 브랜드를 본격적으로 운영하며 진정성과 신뢰를 바탕으로 한 시니어 돌봄 서비스를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





