시흥시, 초·중·고 신입생에 입학준비금 10만원 지원

외국인도 포함…3월 3일부터 접수

경기도 시흥시는 올해부터 관내 초·중·고등학교 입학 자녀 가정에 10만원의 입학준비금을 지급한다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 입학일(3월 3일) 기준 시흥시에 주소를 둔 초·중·고 신입생 1만6000여 명이다. 외국인도 지원 대상에 포함된다.

입학준비금은 시흥 지역화폐인 모바일 '시루'로 지급한다.

신청 기간은 3월 3일부터 10월 30일까지로, '정부24'에서 온라인으로 신청할 수 있다. 다만, 보호자가 '부' 또는 '모'가 아니거나 외국인일 경우 구비서류를 지참해 학생 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해서 신청해야 한다. 시는 자격 확인 등을 거쳐 신청일로부터 2개월 이내에 입학준비금을 지급할 예정이다.

입학준비금은 문구점·서점·의류(체육복)·학원 등 입학 관련 물품을 판매하는 시루 가맹점에서 사용할 수 있다. 병원·약국·음식점·레저 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다. 지원 금액은 11월 30일까지 사용해야 한다.

자세한 내용은 시흥시청 홈페이지의 분야별 정보(교육/체육) 게시판에서 확인하거나 시흥시청 교육자치과로 문의하면 된다.





임병택 시흥시장은 "신입생을 둔 가계의 경제적 부담을 줄이기 위해 입학준비금 사업을 추진하게 됐다"며 "지역화폐 지급을 통해 소상공인의 매출을 늘리고 지역경제를 활성화하는 데도 기여할 것"으로 기대했다.





