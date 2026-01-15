中 수출 'AI 가속기' 겨냥한 美 반도체 관세…업계는 "현실성 낮다"

트럼프 대통령 25% 관세 부과

국내 반도체 업계 "엄포에 가까워"

"자국 기업에 부담, 실제 영향 불투명"

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체와 파생제품에 25%의 관세를 부과하는 포고문에 서명하면서 반도체 업계에 다시 한 번 긴장감이 감돌고 있다. 미국의 반도체 제조 역량 강화를 명분으로 내세웠지만, 실제 적용 대상과 실효성을 놓고 업계에서는 현실성이 떨어진다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 무역확장법 232조에 따라 미국 내 데이터센터와 반도체 제조 역량 강화에 기여하는 제품을 제외한 반도체 및 반도체 제조장비, 그 파생 수입품에 대해 25%의 관세를 부과한다고 밝혔다. 해당 관세는 이달 15일 동부시간 기준 0시 1분 이후 소비 목적으로 반입되거나 출고되는 물품부터 적용된다.

이에 대해 업계에서는 이번 조치가 시장 구조를 실질적으로 바꾸기보다는 불확실성을 키우는 메시지에 가깝다는 평가가 나온다. 한 업계 관계자는 "업계에서는 당장의 영향은 없지만 상황이 더 확산될 것을 우려하며 지켜보는 분위기"라고 말했다.

업계에서는 이번 관세 언급이 사실상 중국으로 수출되는 AI(인공지능) 가속기를 겨냥한 조치로 해석하고 있다. 미국을 거쳐 제3국으로 재수출되는 물류 흐름을 문제 삼는 구조상, 현실적으로 해당될 수 있는 품목은 AI 가속기 외에는 거의 없다는 설명이다. 또 다른 관계자는 "구체적인 품목을 적시하지 않았지만, 물류 흐름을 고려하면 AI 가속기를 염두에 둔 발언으로 보는 게 자연스럽다"며 "AI 가속기를 쓸 수 있는 고객군도 미국을 제외하면 중국밖에 없는 상황"이라고 설명했다.

최근 미국 정부가 중국향 AI 가속기 수출을 일부 허용하는 흐름을 보인 점을 감안하면, 이번 조치는 완전한 차단보다는 일정 수준의 '허들'을 남겨두는 시그널로 해석할 여지도 있다는 분석이다. 트럼프 대통령은 지난해 12월 H200의 대중국 수출을 허용한다고 밝힌 바 있다. 업계 관계자는 "수출을 허용하는 듯하면서도 부담을 남겨두는, 일종의 견제 메시지로 보인다"며 "중국으로 향하는 AI 가속기가 미국을 거쳐 나가도록 유도하려는 조짐처럼 보인다"고 말했다.

다만 국내 반도체, 특히 메모리 업계에 미치는 직접적인 영향은 제한적일 것이란 관측이 우세하다. 한국에서 생산된 반도체가 미국을 거쳐 다시 중국으로 이동하는 물류 구조 자체가 거의 없고, 메모리 반도체 역시 동일한 흐름을 따르지 않는다는 이유에서다. 한국 반도체의 대미 직수출 비중 역시 낮아 이번 관세 조치가 직접 적용될 가능성은 크지 않다는 설명이다.

한편에선 파생적 영향에 대한 우려는 남아 있다. 관세가 실제로 반도체 업체에 부담으로 작용할 경우, 원가 압박이 부품사로 전가될 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 것이다. 업계 관계자는 "만약 25% 관세가 현실화되면 AI 가속기 업체 입장에서는 비용 부담이 커질 수밖에 없다"며 "이 경우 그 부담이 부품 가격 인하 압박으로 이어질 가능성은 있다"고 말했다.





그럼에도 업계 전반에서는 해당 조치의 현실성 자체에 의문을 제기하는 분위기다. 반도체 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서 관세를 부과하는 것은 시장 논리와 맞지 않을 뿐 아니라, 엔비디아·구글·브로드컴 등 미국 기업들 역시 직접적인 영향을 받을 수밖에 없다는 이유에서다. 한 관계자는 "자국 기업에 부담을 주는 구조라 실제로 시행되기는 쉽지 않을 것"이라고 전했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

