한국지방행정연구원, AI·균형성장 중심 ‘지방행정 혁신’ 연구 강화

행정안전부 업무보고서 밝혀

AI·균형성장·사회연대경제 아우르는

지방행정 혁신 방향 제시

한국지방행정연구원은 지난 14일 행정안전부 과거사·지방자치 분야 업무보고에서 자치분권과 균형성장을 축으로 지방행정의 구조적 전환을 지원하기 위한 정책연구를 강화하겠다고 15일 밝혔다.

한국지방행정연구원이 지난 14일 행정안전부 과거사·지방자치 분야 업무보고를 하고 있다. 한국지방행정연구원 제공

육동일 한국지방행정연구원장은 인구감소와 지역소멸, 행정환경의 급격한 변화 등 복합 위기에 대응하기 위해 △AI·디지털 전환 기반 지능형 지방행정 혁신 △'5극3특' 기반 초광역 균형성장과 행정체제 개편 △자치분권 역량 강화 △사회연대경제 성장 촉진 등을 중점 연구·지원 분야로 설정했다.

특히 사회연대경제 분야에서는 지역 공동체 회복과 지속가능한 지역경제 구축을 목표로, 마을기업·협동조합 등 지역 사회적경제 주체 중심의 제도적 기반 강화를 위한 정책 대안을 마련할 계획이다. 이를 통해 지방자치가 지역의 경제 활성화와 생활 안정으로 이어지도록 지원한다.

아울러 연구원은 지방행정의 변화 방향과 실천 전략을 제시하고, 중앙과 지방을 잇는 정책 싱크탱크로서 국정과제 지원 역할을 강화할 방침이다.





육 원장은 "AI 기반 행정 혁신과 자치분권 강화를 통해 주민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 주민중심·지방주도·현장중시의 지방행정을 구현하는 데 연구원의 역량을 집중하겠다"며 "국정과제와 행정안전부 10대 과제 및 지역현장 수요를 연결하는 대표 지방행정 정책플랫폼으로서의 역할을 강화하겠다"고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

