박승원 광명시장 "시민주권 확장해 지속가능 미래 완성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일부터 19개동서 '시민과의 대화"

올해 시정운영 설명·현장 의견 청취

박승원 경기도 광명시장이 새해를 맞아 오는 19일부터 30일까지 관내 19개 동에서 '시민과의 대화'를 진행한다.

AD

박 시장은 '시민과의 대화'를 통해 올해 시정 전반에 대한 운영 방향을 공유하고 생활 속 불편과 지역 현안에 대한 시민의 의견을 현장에서 들을 예정이다. 이번 일정에는 지역 현안 관련 부서장들도 동행한다.

박 시장은 "모든 권력은 시민으로부터 나온다"며 "시민의 목소리를 현장에서 더 가까이 듣고, 이를 광명의 미래를 완성하는 힘으로 이어가겠다"고 말했다.

박 시장은 시민의 삶을 지탱하는 기본사회, 지속가능한 도시로 나아가는 미래 전략을 중심으로 시정 운영 구상을 시민들에게 직접 설명한다.

박 시장은 "기후 위기와 경제 불확실성, 사회적 격차 등 복합적인 위기가 이어지는 상황일수록 시정의 중심은 시민의 삶이어야 한다"며 "시민의 목소리를 시정의 출발점이자 완성점으로 삼아, 지속가능한 광명을 만들어 나가겠다"고 했다.





AD

세부 일정은 ▲19일 광명1동(행정복지센터), 광명2동(광명종합사회복지회관) ▲20일 광명3동(광명종합사회복지회관), 광명4동(광명종합사회복지회관) ▲21일 광명5동(광명장애인복지회관), 광명6동(광남중 체육관) ▲22일 광명7동(광문초 체육관), 철산1동(광명동초 어울마당) ▲23일 철산2동(광명동초 어울마당), 철산3동(열린시민청) ▲26일 철산4동(열린시민청), 하안1동(하안북초 체육관) ▲27일 하안2동(광명문화원), 하안3동(가림초 체육관) ▲28일 하안4동(행정복지센터), 소하1동(소하노인종합복지관) ▲29일 소하2동(오리서원 대강당), 일직동(광명종합터미널 내 주민자치센터) ▲30일 학온동(행정복지센터) 등이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>