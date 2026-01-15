영천시, 중·고교 신입생에 교복구입비 30만원 지원…"교육비 부담 덜어드려요"

오는 3월 3일 기준 영천시 거주 신입생 대상…5월부터 순차 지급

영천시는 올해 중·고등학교에 입학하는 신입생을 대상으로 1인당 30만원의 교복구입비를 지원한다고 15일 밝혔다.

지원 대상은 올해 3월 3일 기준으로 영천시에 주민등록을 두고 교복을 입는 관내·외 학교에 입학하는 신입생과 기준일 이후 영천시에 주민등록을 두고 관내 학교로 전학 오는 1학년 학생이다.

영천시청 전경

AD

영천 관내 학교에 입학한 신입생은 집중 신청 기간인 3월 16일부터 4월 3일까지 각 학교를 통해 일괄 신청을 받을 계획이며, 신청서는 재학 중인 학교에 제출하면 된다.

영천 관외 지역 학교에 입학한 경우에는 11월 30일까지 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 개별 신청하면 된다.

시는 지원 대상에 대해 주민등록상 주소지 확인과 중복지원 여부 등을 검토한 후, 5월부터 신청 계좌로 지원금을 지급할 예정이다.





AD

시 관계자는 "교복구입비 지원을 통해 학부모들의 경제적 부담을 덜고, 모든 학생이 차별 없이 학업에 전념할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>