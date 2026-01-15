한솔홈데코, 스튜디오드래곤과 '드라마 세트 폐목재 재자원화' 업무협약

MDF 원료로 재활용

한솔홈데코가 스튜디오드래곤과 서울 마포구 스튜디오드래곤 본사에서 '드라마 세트 폐목재 재자원화 및 친환경 순환 체제 구축'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

(왼쪽부터) 이혜미 스튜디오드래곤 사업지원실장과 양병갑 한솔홈데코 지원혁신부문장이 15일 서울 마포구 스튜디오드래곤 본사에서 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한솔홀딩스

이번 업무협약에 따라 앞으로 스튜디오드래곤이 제작하는 드라마 현장에서 발생하는 폐목재는 한솔홈데코의 리사이클링 기술을 통해 인테리어용 보드인 MDF(중밀도섬유판)의 원료로 재활용된다.

연구 결과에 따르면 드라마 한 편당 제작 현장에서 배출되는 폐목재는 약 100t으로 촬영 종료 후 대부분 폐기된다. 이번 협약을 통해 연간 2000t 이상의 폐목재가 재활용돼 폐목재 처리 비용이 기존 대비 50% 이상 절감될 것으로 예상된다.

한솔홈데코는 자원순환 체계 구축을 위해 재생 원료 선별 설비를 도입하고 폐목재 리사이클링 기술 연구를 지속해 왔다. 이를 바탕으로 100% 재생 원료만을 사용한 MDF를 출시하고 국가기술표준원으로부터 GR(Good Recycled) 마크를 획득한 바 있다.

스튜디오드래곤 관계자는 "이번 협약은 드라마 제작 과정에서 발생하는 폐목재를 효율적으로 처리하는 업계 최초의 시도이자, 폐목재를 다시 자원으로 재사용하는 의미 있는 발걸음"이라며 "지속가능한 콘텐츠 제작 환경을 만들기 위해 다양한 산업군과 ESG 협력을 강화하겠다"고 말했다.





한솔홈데코 관계자는 "이번 협약은 자원순환을 통해 환경적 가치와 산업적 효율을 동시에 높이는 ESG 경영의 실천 사례"라며 "콘텐츠 산업의 선도기업과 실질적인 자원순환 모델을 구축하게 돼 뜻깊게 생각한다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

