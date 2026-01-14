남양주시의회, 차산초교 통학로 안전 위한 주민소통 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 14일 시의회 소회의실에서 차산초등학교 통학로 안전을 위한 주민소통 간담회를 개최했다.

남양주시의회(의장 조성대)가 14일 시의회 소회의실에서 차산초등학교 통학로 안전을 위한 주민소통 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

이날 간담회는 최근 차산초등학교 통학로 인근 공사로 인해 제기되고 있는 아이들의 통학환경 안전문제에 대한 상황을 함께 공유하고, 실질적인 대책을 논의하고자 마련됐으며, 조성대 의장과 전혜연 의원, 차산초등학교 학부모회 안정숙 회장, 차산초등학교 녹색어머니회 강도희 회장을 비롯한 관계 공무원들이 참석한 가운데 진행됐다.

먼저, 차산초등학교 인근 단독주택 및 근린생활시설 등의 인허가에 따른 등하교 안전 관련 사항에 대한 학부모들의 입장과 건의사항을 수렴 후, 이어 화도읍 도시건축과, 건축과, 도시개발과로부터 인허가 현황과 그간 진행사항 등에 대해 청취했다.

차산초 학부모들은 "학교 인근의 인허가 사항들에 대해서는 무엇보다 아이들의 안전을 우선해서 검토해 주실 것을 당부드리며, 향후 공사 관련 진행사항 등에 대한 공유를 요청드린다"고 말했다.

이에 관계 부서 직원들은 "아이들 통학에 따른 안전 확보 차원에서 도시계획위원회 심의 및 인허가 시 여러 조건을 부여했으며, 추후 행정절차 및 공사 현황에 대해서는 의회와 공유하고 학부모님들과 소통하면서 진행하겠다"고 말했다.

이날 간담회를 주관한 전혜연 의원은 "먼저, 차산초 인근 공사에 따른 통학환경 안전과 관련해 실질적인 대책을 논의하기 위한 자리에 참석해주신 학부모님들과 집행부 관계 공무원들께 감사드리며, 아이들을 안심하고 학교에 보내실 수 있도록 도시계획위원회 심의에 따른 조건 미이행 시 조치방안, 아이들 하차 시 주정차 공간 부족 문제, 신호수 배치 등 다양한 건의사항들에 대해 집행부와 논의하고 꼼꼼히 챙겨서 추후 답변드리겠다"고 밝혔다.





조성대 의장은 "오늘 현안이 아이들의 안전과 직결된 문제이다 보니 학부모님들의 걱정에 대해 충분히 공감한다"며 "해당 내용은 우리 의회에서도 충분히 인지하고 있고, 저 또한 로드체킹을 통해 현장을 수시로 확인하고 있으며, 향후 집행부와 아이들의 등하교 안전 확보를 위한 최선의 방안을 찾도록 노력하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

