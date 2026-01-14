李대통령 피습 '테러' 지정 절차 착수…20일 대책위 심의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총리 주재로 지정 여부 결론

이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절 2024년 흉기로 습격당한 사건이 '테러 사건'으로 지정될 것으로 보인다.

14일 총리실은 오는 20일 제22차 국가테러대책위원회 회의를 열어 이 대통령의 피습 사건에 대해 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이라고 밝혔다.

총리실은 "김 총리는 국가정보원에 요청했던 대테러 합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러 지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 국가테러대책위 소집을 결정했다"고 설명했다.

김민석 국무총리가 9일 서울 은평구 한국행정연구원에서 열린 경제인문사회연구회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 당 대표였던 2024년 1월2일 부산 가덕도 방문 도중 60대 김모 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 부산대병원을 거쳐 서울대병원에서 수술과 입원 치료를 받았다.

이후 여권을 중심으로 윤석열 정부 국정원과 대테러센터 등이 해당 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 제기됐다. 당시 김상민 국정원 법률특보는 이 대통령 피습 사건을 '테러'로 지정하지 말 것을 건의하는 보고서를 작성했다고 박선원 민주당 의원이 지난해 9월 밝힌 바 있다.





한편 국가테러대책위는 테러방지법 제5조에 근거해 위원장인 국무총리와 대테러 관계기관장 20명으로 구성된다. 회의에서는 이와 함께 올해 국내외 테러 정세 전망과 국가대테러활동 추진 계획도 점검할 예정이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

