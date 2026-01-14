남양주시, 1월 자동차세 연납 신청 접수…최대 4.58% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 오는 16일부터 2월 2일까지 자동차세 연납 제도를 운영한다고 14일 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

자동차세 연납 제도는 매년 6월과 12월에 납부하는 자동차세를 1월 중 미리 일괄 납부하면 연세액의 약 4.58%를 공제받을 수 있는 제도다. 3월, 6월, 9월에도 신청할 수 있지만, 신청 시기에 따라 공제율이 낮아져 1월에 신청 시 가장 큰 절세 혜택을 받을 수 있다.

지난해 연납으로 납부한 차량의 경우 별도 신청 없이 자동으로 연납 고지서가 발송된다. 다만, 연납 신청 후 미납했거나 신규로 차량을 취득한 경우 반드시 새로 연납 신청을 해야 혜택을 받을 수 있다.

연납 신청 후 발급된 세액은 2월 2일까지 납부해야 하며 △전국 모든 금융기관 CD/ATM △가상계좌 △지방세 납부 ARS △위택스 △스마트 위택스 △인터넷 지로 등 다양한 방법으로 납부할 수 있다.

신청은 시 세정과 자동차세팀 또는 관할 행정복지센터를 방문하거나 전화로 가능하며, 위택스를 통한 온라인 신청도 가능하다.





남양주시 관계자는 "자동차세 연납 제도는 시민들의 세 부담을 완화하는 효과가 있다"며 "오는 2월 2일까지 기한 내에 신청해 절세 혜택을 누리길 바란다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

