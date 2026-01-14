'흙에서 배우고 미래를 꿈꾸다'…지역 미래 고민

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박매호 (주)자연과미래 대표 출판기념회 개최

17일 곡성 (주)자연과미래 본사서 저자와의 만남

(주)자연과미래 박매호 대표.

AD

친환경 유기농 병해충 약제 전문 생산 기업인 (주)자연과미래 박매호 대표가 자신의 경영 철학과 지역에 대한 비전을 담은 저서 "'흙에서 배우고 미래를 꿈꾸다'"의 출판기념회를 개최한다.

이번 출판기념회는 오는 17일 오후 2~5시까지 전남 곡성군 오산면에 위치한 (주)자연과미래 본사에서 열린다.

'박력 있고 매력 있는 호남의 아들'이라는 슬로건을 내건 박 대표는 이번 저서를 통해 전남 보성에서 태어나 친환경 농산업 전문가로 중소기업을 경영하며 성장하기까지의 여정과 지속 가능한 우리 지역의 미래에 대한 심도 있는 고민을 독자들과 나눌 예정이다.

박 대표는 전남대학교 농학과 졸업과 동대학원 정치학과 석사과정을 수료했으며, 지난 2014년 해남 풀무치 떼 습격 당시 자체 개발한 친환경 약제인 '멸충대장골드'와 '싸그리' 제품을 2,000만원 상당 무상 제공해 사태를 해결하는 등 전남과 나아가 대한민국의 친환경 농산업 수호의 주역으로 잘 알려져 있다.





AD

저서 '흙에서 배우고 미래를 꿈꾸다'에는 벤처기업가로서 겪은 현장의 생생한 경험과 노무현시민참여플랫폼 공동대표, 전라남도의회 농업정책자문위원, 민선 7기 전라남도지사 후보로 출마 등 정계와 시민사회에서 활동하며 느꼈던 지역 발전에 대한 포부가 고스란히 담겨 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>