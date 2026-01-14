광주 서구, 골목상권에 인공지능 기술 접목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 ㈜먼슬리키친 서울 본사서 업무협약

소상공인 위한 AI 실증사업 본격 추진도

김이강 청장 "골목경제에 AI 경쟁력 더해"

광주 서구는 14일 ㈜먼슬리키친 본사에서 '인공지능 활용 소상공인 디지털 전환 실증사업 추진을 위한 업무협약'을 맺었다. 광주 서구청 제공

AD

광주광역시 서구가 전국 처음으로 지자체 주도형 '골목상권 인공지능(AI) 실증사업'을 추진하며 골목경제 활성화에 AI경쟁력을 더하는 새로운 전환점을 마련했다.

서구는 14일 서울 강남구에 위치한 외식 디지털 솔루션 기업 ㈜먼슬리키친 본사에서 '인공지능 활용 소상공인 디지털 전환 실증사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다.

㈜먼슬리키친은 테이블오더 시스템과 AI 기반 고객 데이터 분석, 매출·수요 예측 솔루션을 보유한 기술기업으로 7년여 간 미국 대형 레스토랑 상용화 실적과 국내 주요 프랜차이즈 공급 경험을 갖춘 기업이다.

실증사업은 협약 체결 이후 약 6개월간 진행된다.

서구는 참여업체 모집, 테스트베드 제공 등 행정적 지원을 담당하고 ㈜먼슬리키친은 실증 기간 동안 참여업체에 테이블오더 기기와 AI 기반 홍보·마케팅 솔루션을 제공하며 교육·컨설팅, 시스템 유지관리, 기술지원을 함께 수행한다.

참여업체에 제공되는 AI 매출업 솔루션은 단순 주문·결제 기능을 넘어 인공지능이 고객 방문 패턴과 소비 데이터를 정밀 분석해 재방문 가능성이 높은 고객에게 최적 시점에 맞춤형 쿠폰과 프로모션을 자동 제공하는 기능을 갖추고 있다.

이번 사업은 초기 도입 비용과 운영 부담으로 디지털 전환을 망설였던 소상공인들에게 무상 체험 기회를 제공함으로써 디지털 기술 활용에 대한 심리적·경제적 장벽을 낮추고 실질적인 매출 개선 가능성을 현장에서 검증하는 데 의미가 있다.

서구와 ㈜먼슬리키친은 실증사업 종료 이후 참여업체가 자율적으로 서비스 지속 여부를 판단하도록 하고 실증 성과를 분석해 향후 소상공인 디지털 전환 지원 정책으로 확대해 나갈 계획이다.

김이강 서구청장은 "행정이 적극적으로 기업과 기술을 발굴해 소상공인이 부담 없이 디지털 전환에 도전할 수 있는 환경 조성에 첫 발을 내딛었다"며 "다양한 민관협력을 통해 골목경제의 체질을 바꾸며 지속가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김혁균 ㈜먼슬리키친 대표는 "서구의 선도적 골목경제 정책이 대통령과 국무총리 등을 비롯해 전국적인 관심을 끌면서 기업 입장에서도 눈여겨 보게 됐다"며 "실증사업 기회를 열어준 광주 서구에 깊이 감사하며 우리 기업도 골목경제 활성화에 힘을 더하겠다"고 말했다.





AD

한편 실증사업 참여를 희망하는 소상공인 모집 일정과 세부 내용은 1월 중 서구청 누리집을 통해 안내할 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>