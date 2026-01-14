화순 '잠정햇살마을 타운하우스' 미분양 세대 입주자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미분양 13 세대 공급

도시 접근성 등 '양호'

화순군청 전경

전남 화순군은 14일 농업인을 대상으로 '잠정햇살마을 타운하우스' 미분양 세대 입주자 모집을 진행한다고 밝혔다.

농어촌뉴타운 잠정햇살마을은 농촌지역 주거환경을 개선하고, 도시에 거주하는 젊은 인력을 농촌으로 유입해 농업의 핵심 주체로 육성하기 위해 2013년 농식품부 시범 사업으로 조성한 단지다.

잠정햇살마을 타운하우스는 화순군 능주면 잠정리에 위치해 도시와의 접근성이 뛰어나고 인근에 초·중·고등학교와 자리해 생활 및 교육 여건이 잘 갖춰져 있다.

화순군은 지난 2024년 150세대 중 137세대를 기존 거주자를 대상으로 우선 분양했으며, 올해는 미분양 13세대에 대해 일반 분양을 진행한다.

이번 분양 대상자는 무주택자이면서 일정 규모 이상의 영농 여건을 갖춘 농업인 가운데, 공고문에 명시된 기본 자격과 세부 자격을 충족하는 자다.

입주자 모집공고를 시작으로, 16일부터 17일까지 주택개방, 26일 입주자 모집 신청·접수, 31일 입주자 공개 추첨 순으로 진행될 예정이다.

분양가 등 자세한 사항은 화순군청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

안진환 농촌활력과장은 "잠정햇살마을 타운하우스 잔여 세대 분양을 통해 타운하우스 전 세대 분양을 완료하고 젊은 농업 인력을 유치하여 살맛 나는 농업, 부자 농촌 실현이 앞당겨 지기를 바란다"라고 말했다.





기타 분양과 관련해 자세한 사항은 농촌활력과 농촌경영팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

