민주당 "尹, 선고 또한 사형이 마땅"…침묵 끝에 국힘 "공정한 재판 기대"

정청래 "법적 대가 받아야" 강조

장동혁 "특검 구형 언급 않겠다"

박수현 "尹 사형 선고는 침묵하던 국힘, 한동훈은 제명"

더불어민주당은 윤석열 전 대통령에 대해 내란특검이 사형을 구형한 것과 관련해 "선고 또한 사형이 마땅하다"고 밝혔다. 국민의힘은 공식 논평을 자제한 채 "공정한 재판"을 당부했다.

정청래 민주당 대표는 이날 충남 서산에서 진행된 현장 최고위원회의에서 윤 전 대통령 구형과 관련해 특검의 사형 구형을 언급한 뒤 "다시는 내란이 내자도 꿈꾸지 못하도록 법적으로 대못을 박아야 한다"며 "다시는 내란과 비상계엄을 꿈꾸면서 헌정질서를 유린하고 민주주의를 짓밟겠다는 꿈에 쌍기역도 꿈꿀 수 없도록 이번에 확실히 매듭을 지어야 한다"고 말했다.

이어 "재판 내내 침대 축구 경기를 하듯 침대 재판을 한 지귀연 판사에게 충언한다"며 "역사의 심판이라는 것을 잊지 말아야 한다. 그동안 보여준 실망을 조금이라도 만회할 선고가 이뤄지기를 기대한다"고 말했다.

아울러 윤 전 대통령이 최후 진술 등을 통해 경고성 계엄 등을 주장한 것에 대해 정 대표는 "계엄 피해가 없었던 것은 국민들 덕분 아니냐"며 "시민의 덕을 가로채는 참으로 비겁하고 뻔뻔한 사람"이라고 비판했다.

한병도 민주당 원내대표도 이날 윤 전 대통령에 대한 사형 구형의 의미 등을 언급한 뒤 "경악스러운 것은 사형 구형 순간 웃음 짓는 그 태도였다"며 "법정을 조롱하고 국민을 우습게 아는 오만함이 왜 내란을 저질렀는지 증명한다"고 말했다.

국민의힘은 윤 전 대통령 사형 구형과 관련해 공식 논평은 내놓지 않았다. 다만 장동혁 국민의힘 대표는 최고위원회의 후 기자들의 질의응답 과정에서 "검찰, 특히 특검의 구형을 두고 언급할 사항은 아닌 것 같다"면서 "법원에서 공정한 재판을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





이와 관련해 박수현 민주당 수석대변인은 "13일은 특검이 내란 우두머리 윤석열에게 사형을 구형한 역사의 날"이라며 "국민의힘은 그 흔한 논평도 한 줄 못하면서, 같은 날 보란 듯 한동훈 전 대표는 제명했다"고 비판했다. 박 수석대변인은 "윤석열 사형 구형에 대해서는 '꿀 먹은 듯 침묵'하면서, 한동훈 당원 게시판 위반은 '엄중 제명'하는 것이 부끄럽지 않냐"고 꼬집었다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

