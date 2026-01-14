이천시, 귀농 농업창업·주택구입 지원 대상자 30일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업 창업 3억, 주택 구입 7500만원까지 저리 대출

경기도 이천시는 귀농인의 안정적 정착을 위한 '2026년 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업' 신청자를 오는 30일까지 모집한다.

이 사업은 귀농인의 경제적 부담을 완화하기 위해 영농 기반 마련 및 주거 공간 확보에 필요한 자금을 저금리로 융자 지원하는 사업이다.

신청 자격 및 대상 지원 대상은 18세 이상 만 65세 이하의 세대주 또는 세대원으로 ▲농촌 외 지역에서 1년 이상 거주한 뒤 농촌지역으로 전입한 지 6년이 지나지 않은 귀농인 ▲농촌지역에 거주 중이나 농업에 종사하지 않는 비농업인 ▲올해 농촌지역 전입 예정인 귀농 희망자다.

지원 한도는 ▲농업창업 자금(농지·농기계 구입 등) 3억원 ▲주택구입 자금(대지 구입, 신축 포함) 7500만 원이다. 융자 조건은 연 2%의 고정금리 또는 변동금리 중 선택할 수 있으며, 5년 거치 10년 원금 균등 분할 상환 방식이다.





희망자는 이천시청 홈페이지의 공고를 참고하거나 농업기술센터 농업진흥과 농업기획팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자

