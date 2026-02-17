"한우라고 해서 믿고 샀는데…" 설 밥상 오른 소고기의 충격 반전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정희용 의원 "명절 기간 단속에 만전 기해야"

차례상에 올라가는 사과, 소고기, 고등어 등 설 성수품의 원산지를 국내산으로 둔갑시키거나 아예 표시하지 않아 당국에 적발된 사례가 최근 5년간 7700여 건에 달하는 것으로 나타났다.

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 게티이미지뱅크

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 정희용 의원이 농림축산식품부와 해양수산부로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 지난해까지 사과, 배, 소고기, 돼지고기 등 16개 설 성수품의 부정 유통 사례 7782건이 적발됐다.

적발 건수가 많은 품목은 돼지고기(3700건)였다. 다음으로 소고기(1723건)와 닭고기(1191건), 오징어(479건), 명태(285건) 등이 뒤를 이었다.

사진은 기사 내용과 무관. 연합뉴스

캐나다산 돼지 삼겹살 154㎏을 '국내산 생삽겹살'로 원산지를 속여 판 사례가 적발됐으며, 미국산 소고기로 갈비탕을 조리해 팔면서 원산지를 국내산 한우로 표시하거나 중국산 가공용 밤의 원산지를 국내산으로 표기하기도 했다.





정 의원은 "수입산이 국산으로 둔갑해 시중에 유통되면 국산 농·축·수산물의 피해가 커질 것으로 우려된다"며 "명절 기간 국민이 안심하고 소비할 수 있도록 당국은 단속과 관리에 만전을 기해야 한다"고 주문했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

