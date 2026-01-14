구미교육지원청, 급식종사자 정기안전보건교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 13일 경운대학교 벽강아트센터에서 학교급식 조리 종사자(조리사·조리원) 500여명을 대상으로 겨울방학 중 학교급식 조리 종사자 정기 안전보건교육을 실시했다.

AD

이번 교육은 「산업안전보건법」 제29조 및 제10회 「경상북도교육청 산업안전보건위원회 의결사항」에 따라 실시되었으며, 조리 업무 중 발생할 수 있는 산업재해에 대한 대응력 강화 및 안전·보건에 대한 지식과 기능 습득을 통한 자율적인 안전 문화 형성을 목적으로한다.

교육 프로그램은 대한산업안전협회 소속 및 영남권 트라우마센터의 강사들과 다수의 산업안전 보건교육 강의를 진행한 경상북도교육청 교육안전과 박찬병 주무관을 초빙해 ▲산업재해 사례 및 재해보상절차 ▲조리실 사고 사례 및 응급처치 ▲트라우마의 이해 및 스트레스 관리법 순으로 진행됐다.





AD

구미교육지원청 민병도 교육장은 "급식 종사자분들이 안전한 환경에서 자부심을 가지고 근무할 때, 우리 아이들에게도 더욱 건강한 급식이 제공될 수 있다. 앞으로도 현장 중심의 안전 보건 체계를 강화해 종사자와 모든 학생이 안심하는 교육 현장을 만들어 가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>