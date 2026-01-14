코스메틱 브랜드 잉가, 일본서 또 통했다… 큐텐에서 신제품 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(주)에이비티아시아(ABT ASIA)의 코스메틱 브랜드 잉가(INGA)가 동남아 시장에서의 성과를 발판 삼아 일본 시장에서도 의미 있는 결과를 만들어내며 글로벌 K-뷰티 브랜드로서의 존재감을 한층 강화하고 있다.

잉가는 그동안 동남아 주요 국가의 온라인 뷰티 플랫폼에서 베스트셀러를 기록하며 색조 화장품 경쟁력을 입증해 왔다. 이러한 흐름은 일본 시장에서도 이어졌다. 일본 대표 뷰티 이커머스 플랫폼인 큐텐(Qoo10)에서 주력 제품인 '워터 글로우 립 틴트'를 중심으로 브랜드 인지도를 꾸준히 확대해 온 잉가는, 최근 출시한 신제품을 통해 다시 한번 시장의 주목을 받았다.

새롭게 선보인 '워터 더블래스팅 센티드 틴트(Water Doublelasting Scented Tint)'는 프로모션 개시 당일 큐텐(Qoo10) 포인트 메이크업 전체 부문 랭킹 1위에 오르며 현지 소비자들의 높은 관심과 반응을 입증했다. 기존 워터 글로우 립 틴트의 판매 호조로 쌓아온 브랜드 신뢰도가 신제품 흥행으로 자연스럽게 이어졌다는 평가다.

특히 일본 소비자 특유의 취향을 반영한 컬러 구성과 세련된 패키지 디자인, 사용감에 대한 지속적인 연구가 긍정적인 반응으로 연결됐다는 점에서 의미가 크다. 단순한 한 제품의 성과를 넘어, 잉가가 일본 색조 시장에서도 경쟁력을 갖춘 브랜드로 자리매김하고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

에이비티아시아(ABT ASIA) 관계자는 "일본 소비자의 니즈를 면밀히 분석해 컬러 구성과 제품 디자인을 지속적으로 고도화해 온 노력이 이번 성과로 이어져 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 각 국가별 소비자 특성을 반영한 제품 전략을 통해 글로벌 시장에서 K-뷰티 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





한편, 잉가는 이번 일본 큐텐(Qoo10) 성과를 계기로 일본 내 추가 유통 채널 확대와 현지 시장 공략을 적극 검토 중이다. 아시아 시장을 넘어 글로벌 무대에서 K-뷰티 브랜드로서의 영향력을 지속적으로 확장해 나간다는 전략이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

