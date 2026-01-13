형지, 대한노인회와 업무협약…'시니어 웨어러블 로봇' 무상 보급 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 인천 송도 본사 업무협약

시니어 웨어러블 로봇 상용화·무상 보급 추진

패션그룹형지가 대한노인회와 '시니어 무상로봇 보급 상용화 및 정책 추진'을 위한 공동 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 오전 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 열린 협약식에는 최병오 패션그룹형지 회장과 박용렬 대한노인회 인천시연합회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

패션그룹형지가 대한노인회와 '시니어 무상로봇 보급 상용화 및 정책 추진'을 위한 공동 협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 패션그룹형지 제공

이번 협약을 통해 양측은 시니어 웨어러블 로봇의 연구·개발과 정책적 지원을 위해 힘을 모을 예정이다. 인적 교류를 확대함은 물론 상호 발전을 위한 공동 협력 과제를 지속적으로 발굴해 나가기로 했다.

패션그룹형지는 그룹사의 전국 2000여개 유통망을 활용해 제품 보급과 현장 밀착형 교육을 진행할 예정이다.

대한노인회는 전국 각 지회의 네트워크를 통해 보급 대상자 연계와 홍보를 담당하게 된다. 또 인천광역시연합회를 시작으로 전국 단위의 시범 보급 프로그램을 단계적으로 확대할 계획이다.

형지는 이번 협약을 통해 웨어러블 로봇을 착용하게 될 주요 수요층과 소통하면서 제품의 기능과 디자인, 서비스 최적화 시기를 앞당기겠다는 목표다. 형지는 지난해 형지엘리트를 '형지로보틱스(hyungjiROBOTICS)' 신규 상표권 출원을 완료하고 올해 하반기 출시를 목표로 시제품 개발을 마친 상태다.





패션그룹형지 관계자는 "이번 협약은 실제 로봇을 사용할 시니어 고객들과의 접점을 폭넓게 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "형지가 보유한 시니어 특화 유통망에 대한노인회의 각 지회 네트워크가 더해진다면 시니어 로봇 보급 사업에 더욱 강력한 시너지를 발휘할 것이라 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

