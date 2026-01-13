술 취한 50대, 흉기로 중학생 위협 … 현행범 체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

술에 취한 채 중학생을 흉기로 위협한 혐의를 받는 50대 남성이 현행범으로 체포됐다.

경남 창원서부경찰서는 특수협박 혐의로 50대 A 씨를 불구속 입건했다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날 오후 7시 20분께 창원시 의창구 소답동의 한 화장품 가게에서 중학생 B 군을 흉기로 위협한 혐의를 받는다.

당시 술에 취해 있던 그는 화장품 가게에 들어간 후 지나가던 B 군에게 안으로 들어오라고 말한 것으로 알려졌다.

가게 업주에게는 "B 군이 자신을 쫓아 오니 경찰에 신고해 달라"며 횡설수설한 것으로 전해졌다.

경찰 조사에선 목숨의 위협을 느껴 근처 마트에서 흉기를 구매했다고 진술한 것으로 파악됐다.

B 군은 다행히 다친 곳은 없으나 A 씨와 서로 알지 못하는 사이로 확인됐다.





경찰은 A 씨와 목격자 진술을 토대로 정확한 범행 동기 등 사건 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

