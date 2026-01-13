작년 폐기 손상화폐 쌓으면…에베레스트산 17배 달한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은, 작년 손상화폐 3억6401만장 폐기

"깨끗이 사용하면 화폐제조 소요 비용 절감"

지난해 폐기된 손상화폐를 쌓아 올리면, 에베레스트산(8849m)의 17배에 달하는 것으로 나타났다.

손상 은행권 및 손상 주화. 한국은행

13일 한국은행은 2025년 손상화폐 3억6401만장(2조8404억원)을 폐기했다고 밝혔다. 이는 2024년 4억7489만장(3조3761억원) 대비 1억1088만장(23.3%) 감소한 수치다. 한은 관계자는 "시중금리 하락으로 인한 화폐수요 증가 등의 영향으로 환수량이 감소한 결과"라고 말했다. 손상화폐는 시중에서 유통되다 한은으로 환수된 화폐 중 훼손·오염 등으로 통용에 부적합하다고 판정된 화폐를 말한다.

은행권 폐기량은 2억9518만장(2조8286억원)이었다. 권종별로는 1만원권이 1억4549만장으로 전체의 49.3%였고, 1000원권이 1억399만장(35.2%), 5만원권이 2314만장(7.8%), 5000원권이 2257만장(7.6%)이었다. 주화 폐기량은 6882만장(118억원)으로, 화종별로는 100원화(3019만장, 43.9%), 500원화(1664만장, 24.2%), 10원화(1636만장, 23.8%), 50원화(563만장, 8.2%) 순이었다.

한은 관계자는 "폐기된 물량을 낱장으로 길게 이으면 총 길이가 4만4043㎞로 지구 한 바퀴(약 4만㎞)를 돌고 남으며, 층층이 쌓으면 총 높이는 14만7017m로 에베레스트산의 17배, 롯데월드타워(555m)의 265배에 달한다"고 말했다. 이어 "화폐를 깨끗이 사용하면 매년 화폐 제조에 소요되는 비용을 절감할 수 있는 만큼 한은은 앞으로도 '돈 깨끗이 쓰기' 홍보 활동을 적극적으로 이어나갈 것"이라고 덧붙였다.





한편 화폐 교환 기준은 손상 정도에 따라 다르다. 화재 등으로 은행권이 손상돼 사용될 수 없게 된 경우 남아있는 면적이 4분의 3 이상이면 액면금액의 전액을, 5분의 2 이상~4분의 3 미만이면 반액을 받을 수 있다. 남아있는 면적이 원래 면적의 5분의 2 미만인 경우 무효 처리된다. 주화 역시 손상되거나 기타 사유로 통용에 적합하지 않을 경우 액면금액으로 교환할 수 있으나, 모양을 알아보기 어렵거나 진위를 판별하기 어려운 주화는 교환할 수 없다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

