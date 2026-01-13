새해 부산형 '善결제' 구포시장서 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시, 캠페인·상인소통·애로청취

부산시가 전통시장을 찾아 새해부터 '부산형 선(善)결제' 확산에 나선다.

부산시는 13일 오후 2시 30분 북구 구포동 '정이있는 구포시장'을 방문해 부산형 선결제 캠페인을 열고 시장 상인들과 소통하는 시간을 갖는다고 알렸다.

이번 방문은 소비 위축과 경기 침체로 어려움을 겪는 전통시장 현장을 직접 살피고 선결제를 통한 소비 회복 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

박형준 부산시장은 이날 상인들과 간담회를 갖고 시장 운영 현황과 애로사항을 청취한다. 명절을 앞둔 시장 분위기를 비롯해 전통시장 운영 과정에서 겪는 현실적인 어려움, 소비 촉진과 시장 활성화 방안 등에 대한 현장 의견을 공유하고, 시는 수렴된 건의 사항을 향후 전통시장 지원 정책에 반영할 계획이다.

이어 진행되는 '부산형 선결제' 캠페인을 통해 소비 촉진 취지와 선결제 확산의 필요성도 알린다. 부산형 선결제는 가게에서 미리 결제한 뒤 다시 방문하는 방식이다. 전통시장과 골목상권 소상공인의 자금 흐름을 개선하고 지역 내 소비 선순환을 유도하기 위한 부산형 민생경제 정책이다.

시는 이번 캠페인을 계기로 공공기관이 선도적으로 참여하고 민간 부문의 자발적인 동참을 확산해 선결제가 전통시장과 골목상권 회복의 실질적인 대안으로 자리잡도록 한다는 방침이다. 단발성 행사에 그치지 않고 시민과 상인이 일상에서 체감할 수 있는 소비 회복 흐름으로 확산시키고 시 산하 기관과 유관기관을 중심으로 참여도 지속 확대할 예정이다.

박 시장은 시장 주요 동선을 따라 상인들의 영업 여건과 현장 분위기도 살핀다. 시는 이번 방문을 통해 확인된 사항과 상인 의견을 바탕으로 이용 편의 개선과 소비 촉진 등 필요한 정책 보완을 이어가고 전통시장을 중심으로 현장 점검과 지원을 지속해 나갈 계획이다.





박형준 시장은 "전통시장은 소비가 가장 직접적으로 체감되는 공간"이라며 "현장의 목소리를 바탕으로 전통시장이 다시 활력을 찾을 수 있도록 시정에 충실히 반영해 나가겠다"고 힘줬다.

