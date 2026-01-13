SSG닷컴, 멤버십 전용 '쓱7클럽 특가' 상시 운영

매주 신선·가공식품·생활용품 할인가에 선봬
14일까지 특가 상품 77가지로 확대 운영
SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 '쓱세븐클럽' 회원 전용 특가 상품을 상시 운영한다고 13일 밝혔다.
쓱세븐클럽은 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제액의 7%를 SSG머니로 고정 적립해 주는 멤버십이다. 매달 신세계백화점몰과 신세계몰 최대 7% 할인 쿠폰을 제공하며 오는 3월 국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING) 옵션형 모델도 출시할 예정이다.
SSG닷컴은 '쓱7클럽 특가'를 통해 매주 다른 신선·가공식품, 생활용품을 할인가에 선보인다. 결제 금액의 7%를 추가로 적립 받을 수 있어 체감 혜택은 커질 것으로 기대된다.
오는 14일까지 진행되는 '쓱 장보기 페스타' 기간에는 77가지 특가 상품을 운영한다. 지난 8일부터 11일까지 '쓱배송' 첫 주문 회원 수는 전년 동기 대비 60%가량 늘었다.
SSG닷컴 관계자는 "멤버십 전용 특가 행사를 통해 고물가 시대 장바구니 물가 부담을 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
