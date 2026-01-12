한병도, 우상호 만나 원팀 강조…"앞으로 더 소통"

우상호, "한병도, 안 해본 일 없어…유능"
한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 우상호 대통령실 정무수석을 만나 당·정·청(여당·정부·청와대) 원팀을 강조하며 소통을 강화하겠다고 했다.
12일 여의도 국회에서 한 원내대표는 우 정무수석을 만나 "초기 성과들을 이어가기 위해 당·정·청이 과거 어느 때보다도 원팀, 원보이스로 강력하게 해나가겠다"며 "소통, 소통하지만 앞으로 계속 더 소통하겠다"고 밝혔다.
한 원내대표는 "정무수석님께서 난을 들고 오시니 옛날 생각이 난다"며 "제가 정무수석 당시 (원내)대표님이었는데, 대표님을 찾아뵈면서 난을 날랐던 기억이 떠오른다"고 했다. 우 정무수석은 이날 축하의 의미로 한 원내대표에게 난 화분을 건넸다.
그는 "우 정무수석님은 제가 개인적으로도 대학 졸업 이후 정치를 고민하고 있을 때 대표적으로 많은 것을 가르쳐주시고 지지해주시고 그랬던 선배"라며 "그때 당시에도 정치에 대해서 후배들에게 소통을 강조해주셨던 분"이라고 말했다.
한 원내대표는 "우 정무수석과 함께 쌓아온 소통 기술을 이재명 정부에서 활용하겠다고 말씀드린다"고 강조했다.
우 정무수석은 "(한 원내대표는) 원내대표에 이르기까지 맡아보지 않은 직책이 없고 안 해본 일 없는 유능한 사람"이라며 "원내대표가 됐다는 게 반가운 일"이라고 한 원내대표를 축하했다.
그러면서 "(한 원내대표는) 최근 예결위원장을 맡았을 때 소통하면서 완벽하게 정부가 원하는 예산안을 잘 관철했다"며 "국민의힘과의 대화를 통해 (예산안 통과) 법정 기한을 맞춘 대단한 정치력의 소유자"라고 칭찬했다.
우 정무수석은 "올해는 대전환과 대도약이라는 화두를 갖고 새로운 국가 아젠다를 추진해 나가려고 한다"며 "같이 국정철학을 공유하며 이것이 잘 실천될 수 있도록 함께 노력하자고 말씀드린다"고 마무리했다.
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
