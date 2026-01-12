종로구, 야간 민원실 운영…돌봄·교육 지원도 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

찾아가는 여권 교부 서비스

의료·요양 통합돌봄사업 본격화

서울 종로구(구청장 정문헌)가 올해 주민 편의를 높이기 위한 다양한 행정서비스를 선보인다.

구는 이달부터 매주 수요일 민원실 운영시간을 오후 7시까지 연장한다. 평일 근무와 학업 등으로 일과시간 방문이 어려운 주민들을 위한 조치다. 여권 신청·교부, 통합민원증명 발급(본인 신청의 주민등록 등초본, 인감증명서, 가족관계등록증명서에 한함), 가족관계등록신고(국내 혼인신고)가 가능하다.

민원 응대하는 종로구 직원들의 모습. 종로구 제공.

디지털 민원 ZONE 이용 시간도 1시간 확대했다. 인근 대사관 운영시간에 맞춰 평일 오전 8시부터 오후 6시까지 인터넷 검색과 민원서류 발급이 가능한 PC 사용을 지원한다.

어르신과 장애인을 위한 '찾아가는 여권 교부 서비스'도 시작한다. 대상은 구청에서 여권 신청을 완료한 관내 거주 75세 이상 어르신과 거동 불편 중증 장애인이다. 신청자에 한해 직원이 거주지를 방문해 여권을 전달한다.

구는 기초생활수급자 및 차상위계층 65세 이상 주민을 위한 '종로 취약계층 어르신 마음든든 보험'을 시행한다. 의료비 부담으로 치료가 지연돼 건강 악화와 생활 불안정에 처하는 문제를 해소하기 위해서다. 최대 200만원의 상해 장례지원금을 비롯해 교통상해 입원비, 응급실 내원 진료비, 상해 수술비를 보장한다.

'종로구 의료·요양 통합돌봄사업'은 올 3월 본격 추진한다. 일상생활 수행에 어려움이 있는 어르신, 65세 미만의 심한 장애인(지체·뇌병변)을 대상으로 병원 방문이 어렵거나 퇴원 이후 돌봄 공백이 발생하면 방문 진료부터 긴급돌봄 등 필요한 서비스를 제공한다.

초중고생을 위한 교육 시책도 마련했다. 3월부터 서울과학고와 관내 초등 5·6학년을 일대일 매칭해 학습을 지원하는 멘토링 프로그램을 진행한다. 9월에는 관내 중학교 재학생 또는 관내 거주 중학교 1학년 20명을 특별선발해 서울과학고 영재교육과정 참여 기회를 부여한다.

주민 생활체육 수요에 대응하고 생활 만족도를 높일 '옥인스포츠센터'(필운대로 75)는 3월 정식 개관을 앞두고 있다. 스크린골프장·파크골프장, 요가와 필라테스 프로그램 운영을 위한 다목적교실로 구성된다.





정문헌 구청장은 "올해 새롭게 시작하거나 확대 시행하는 여러 사업이 주민 일상에 편리함을 더하길 기대한다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

