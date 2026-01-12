고양시, ‘경기 기후보험’ 홍보 박차…한랭질환·기상재해 최대 30만원 보상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도민 누구나 자동 가입

동상·저체온증·빙판길 미끄러짐 등 보상

경기 고양특례시(시장 이동환)가 기후 위기로 발생하는 시민들의 건강 피해를 지원하기 위해 경기도가 시행 중인 '경기 기후보험' 알리기에 나섰다.

‘경기 기후보험’ 신청 안내문. 고양특례시 제공

이 보험은 고양시민을 포함해 등록외국인 및 외국 국적 동포 등 모든 경기도민이 대상이며, 2025년 4월 11일부터 자동으로 가입돼 별도의 가입 절차 없이도 피해 발생 시 보상을 받을 수 있다.

주요 보장 내용으로는 겨울철 동상, 저체온증 등 한랭질환 진단 시 10만원을 지급하며, 특히 한파나 폭설 등 기상특보 발령일에 빙판길 미끄러짐과 같은 날씨 원인 상해(교통사고 포함)로 4주 이상 진단을 받을 경우 30만원의 사고 위로금을 지급한다. 개인적으로 가입한 다른 보험이 있더라도 중복해서 보상받을 수 있는 것이 큰 장점이다.

보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내에 청구서, 주민등록초본, 통장 사본, 진단서(또는 소견서)를 구비해 담당 보험사(한화손해보험)에 팩스, 이메일(gginsure@jinsonsa.co.kr), 또는 우편으로 신청하면 된다.

특히 기상특보 관련 사고 위로금을 신청할 때는 사고 내용이 기재된 초진 기록지를 반드시 추가로 제출해야 한다. 이메일 접수 시에는 휴대전화 문자로 사진을 전송하는 방식으로도 간편하게 신청이 가능하다.

시 관계자는 "시민들이 기후 재해로 인한 불의의 사고를 당했을 때 이번 보험이 든든한 버팀목이 되길 바란다"며 "대상자임에도 혜택을 몰라 신청하지 못하는 사례가 없도록 시 차원에서 적극적인 홍보를 이어가겠다"라고 전했다.





한편 '경기 기후보험'은 한랭질환 외에도 여름철 온열질환이나 말라리아, 쯔쯔가무시와 같은 특정 감염병 진단 시에도 각각 10만 원의 진단비를 지원한다. 상세한 문의는 한화손해보험을 통해 가능하다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

