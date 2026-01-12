[날씨]중부지방 곳곳에 눈·비…"빙판길 주의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월요일인 12일은 중부지방을 중심으로 눈비가 오겠다.

11일 전남 무안군 일로읍 한 거리에서 주민이 눈을 맞으며 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 적설량은 강원내륙·산지 3∼8㎝, 경기북동부 2∼7㎝, 경기북서내륙, 경기남동부, 충북북부, 충남서해안, 울릉도·독도 1∼5㎝, 전북동부, 경북북부내륙 1㎝ 안팎이다. 서울·인천·경기북부서해안, 경기남서부, 서해5도, 충북중·남부도 1㎝ 미만의 눈이 내리겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원내륙·산지 5㎜ 안팎, 서해5도, 충청권, 울릉도·독도 5㎜ 미만, 전북, 경북북부내륙·산지 1㎜ 안팎이다.

강원내륙·산지와 충청권, 전라권, 일부 경상내륙 등 눈이 쌓인 지역은 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 길이 빙판이 되거나 도로 살얼음이 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -9.3도, 인천 -9.1도, 수원 -9.5도, 춘천 -13.3도, 강릉 -5.8도, 청주 -7.5도, 대전 -7.8도, 전주 -6.9도, 광주 -4.8도, 제주 3.0도, 대구 -8.5도, 부산 -4.1도, 울산 -5.1도, 창원 -4.4도 등이다. 낮 기온은 0∼10도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼3.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

