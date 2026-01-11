플랜트 엔지니어링 전문기업 대구 '경동'…이웃돕기 1억 기탁, 나눔명문기업 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구사회복지공동모금회(회장 신홍식)는 달성군 다사읍 세천리에 위치한 ㈜경동에서 '나눔명문기업 가입식'을 개최했다고 11일 밝혔다.

이날 가입식을 통해 ㈜경동은 이웃사랑 성금 1억원을 기부하며, 대구 나눔명문기업 30호이자 2026년도 병오년 새해 첫 번째 가입 기업으로 이름을 올렸다.

(왼쪽부터) 신홍식 사회복지공동모금회 회장, 이상호 ㈜경동 대표이사, 이찬우 회장, 박순자 여사, 이상원 대표이사. 강주현 사회복지공동모금회 사무처장이 기념촬영을 하고 있다.

AD

가입식에는 ㈜경동 이찬우 회장, 이상호 대표이사, 이상원 대표이사를 비롯한 관계자들이 참석해 지역사회 나눔 실천의 의미를 더했다.

㈜경동은 1973년 창업 이래 톱기계 및 파이프 끝단 가공 기계를 제작해 온 플랜트 엔지니어링 전문기업으로, 오랜 기간 기술력과 품질을 기반으로 성장해왔다. 창업주인 이찬우 회장은 2015년 개인 고액기부자 모임인 아너 소사이어티 50호로 가입하며 나눔 문화 확산에 앞장선 바 있으며, 이번 나눔명문기업 가입으로 2세 경영인 이상호 대표이사가 나눔을 이어가고 있다.

이번에 기부된 성금은 중 일부는 '사회복지기관 차량지원사업'을 위해 사용되며 지역 내 복지 서비스 접근성이 낮은 취약계층을 위한 차량 지원으로 이어질 예정이다.

이상호 ㈜경동 대표이사는 "㈜경동은 1973년 창업 이후 지역사회와 함께 성장해 온 기업으로, 기업의 성과를 다시 지역에 환원하는 것이 당연한 책무라고 생각한다"며, "이번 나눔명문기업 가입을 계기로 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있어 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 지속적인 나눔을 통해 따뜻한 지역사회를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

신홍식 대구사회복지공동모금회 회장은 "2026년의 시작을 나눔으로 열어주신 ㈜경동에 깊이 감사드린다"며, "기부금이 지역 복지 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 투명하고 책임감 있게 사용하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 나눔명문기업은 지속적인 고액 기부를 통해 지역사회 나눔문화 확산에 기여하는 기업에게 사랑의열매가 부여하는 명예의 전당으로, 대구지역 기업들의 참여가 꾸준히 이어지고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>