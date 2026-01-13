경희대, AI·빅데이터 GAIA-LINK 발대식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산학연 협력 얼라이언스 본격 출범

경희대학교 RISE사업단이 지난 8일 코트야드 메리어트 수원 레이크파크볼룸에서 'AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스 발대식'을 개최했다.

경희대, AI/빅데이터 기반 '경희 GAIA-LINK 얼라이언스' 발대식 개최. 경희대학교

AD

이번 행사는 대학 주도의 지·산·학·연·관·민 협력 플랫폼을 구축하고 AI·빅데이터 기반 지역 혁신 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

발대식에는 경희대 RISE사업단을 비롯해 경기도 및 용인시 관계자, 경기도경제과학진흥원, AI·빅데이터 분야 기업, 대학, 연구소 등 주요 관계자가 참석해 협의체 출범의 의미를 공유했다. 행사는 경희대 이은열 학무부총장(국제) 겸 RISE사업단장의 개회사를 시작으로 ▲축사 ▲기조연설 ▲경희 GAIA-LINK 얼라이언스 운영 개요 안내 ▲회원패 수여 및 출범 선언 순으로 진행됐다.

축사는 허완 경기 RISE센터장과 홍성원 용인특례시 미래도시기획국장이 맡았다. 기조연설은 홍충선 경희대 고황명예교수(국가인공지능전략위원회 위촉위원)가 '생성형 AI와 국가 AX 전략'을 주제로 국가 차원의 인공지능 전략과 지역·산업 연계 협력의 중요성을 강조했다. 이어 경희 GAIA센터는 얼라이언스의 운영 방향과 협력 구조를 소개하며 지속 가능한 협력 체계 구축 방안을 제시했다.





AD

경희대 RISE사업단은 AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스 출범을 계기로 AI·빅데이터 기반 디지털 전환을 통해 지역 산업 혁신 및 연계 협력에 힘써 경기도 RISE 사업과 연계한 실질적인 산학연 협력 모델을 확산할 계획이다. 이은열 RISE사업단장은 "대학 주도의 지·산·학·연·관·민 협의체가 실질적으로 협력할 수 있도록 이끌어 지역 산업 혁신과 사회적 가치 창출에 기여하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>