공천헌금 논란 휩싸인 민주, 투명성 대책 내놔…"시도당 위원장 공관위 참여 금지"

이해관계자 표결 배제 의무화

공천관리 기구 브리핑 도입

더불어민주당은 6·3 지방선거에서 시도당 위원장의 공천 관련 기구 참여를 금지했다. 이해관계자 등의 표결배제도 의무화하며 공천관리 기구의 공개 브리핑을 의무화하는 등 투명성을 강화했다. 공천헌금 수수 의혹에 대응해 투명성을 강화하기 위한 조치다.

민주당 지방선거기획단은 8일 전체회의를 가진 뒤 기자들과 만나 지방선거 공천 관련 투명성 제고 방안을 발표했다. 기획단은 시·도당 공관위 구성과 관련해 시·도당 공관위에 참여하지 못하도록 했다. 민주당은 지난 지방선거 당시 강선우·김병기 의원이 공천헌금을 받았다는 의혹에 휘말린 상황이다.

기획단 단장을 맡은 조승래 민주당 사무총장은 "시 ·도당 위원장의 (공관위) 참여는 금지하고, 지역위원장은 필수적 인원을 제외하고 공관위에 참여하는 것을 제한했다"며 "실제로 이런 지침이 제대로 시행됐는지 중앙당에서 점검하겠다"고 설명했다. 아울러 "(공천 과정에서) 이해관계자의 표결 배제를 의무화하겠다"며 "본인 지역과 관련된 사항이나 친인척 등 이해관계자와 관련이 있을 경우 공천 심사에서 배제하는 것을 원칙으로 하겠다"고 말했다. 조 사무총장은 배제와 관련해 "정치적 이해관계와 혈연적, 금전적 이해관계도 다 포함된다"고 설명했다.

공천 관련 기록 관리를 위한 규정도 만들기로 했다. 후보자 본인이 제출한 자료와 당에서 적합도 조사와 면접 심사한 자료, 회의록 등 공관위 논의, 공천 관련 제보나 투서, 의혹 관련 제출 자료 등을 관리 규정도 만들기로 했다. 공천관리 회의 시 브리핑도 의무화된다. 조 사무총장은 "공천관리 기구들이 운영회의를 진행하면 반드시 공개적 브리핑을 통해 투명하게 공개하기로 했다"고 소개했다. 아울러 허위조작정보 등에 대응하기 위한 중앙통합검증센터를 설치해, 검증 후 조치하도록 했다.





민주당은 지방선거와 함께 치르는 국회의원 보궐선거와 관련해서는 전략 공천을 원칙으로 한다고 밝혔다. 조 사무총장은 "현재 (국회의원 지역구) 2곳에서 대법원 선고가 나서 최종 4곳에서 보궐선거가 결정된 상태이고 다른 재판도 있고 당 공천에 따라 (의원직에서) 사퇴하는 분도 있어 4~10개 지역에서 국회의원 보궐선거가 진행될 수 있다"며 "그 부분은 당연히 별도 공관위에서 운영될 텐데 원칙적으로 단수든 경선이든 전략공천이 원칙"이라고 말했다.





