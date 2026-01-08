케이뱅크, 2030년까지 고객 2600만명·자산 85조원 달성 목표 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2016년 1월 국내 1호 인터넷은행으로 출범한 지 10주년 맞아

올해 3대 성장 동력으로 플랫폼·SME 진출·AI 및 디지털자산 등 제시



최우형 케이뱅크 은행장이 7일 서울 을지로 케이뱅크 사옥에서 진행된 '케이뱅크 창립 10주년 기념행사'에서 2030년 중장기 목표를 밝히고 있다. 케이뱅크

케이뱅크가 창립 10주년을 맞아 오는 2030년까지 고객 2600만명, 자산 85조원의 '종합 디지털금융플랫폼'으로 도약하겠다는 목표를 밝혔다.

케이뱅크는 7일 서울 을지로 사옥에서 전 임직원이 참여한 가운데 '창립 10주년 기념행사'를 열고, 2030년까지 고객 수 2600만 명, 자산 85조 원 달성을 골자로 한 중장기 성장 전략을 공개했다고 8일 밝혔다.

이날 행사에서 케이뱅크는 지난 10년의 성과를 '금융 혁신의 역사'로 정의했다. 2016년 1월 설립된 케이뱅크는 2017년 4월 영업을 시작한 이후, 국내 최초 비대면 아파트담보대출(2020), 비대면 개인사업자 보증대출(2022), 비대면 부동산담보대출(2024) 등을 잇달아 선보이며 금융 혁신을 이끌어왔다. 고객수는 1500만명을 돌파했으며, 자산 규모와 연간 이익 역시 가파른 성장을 이어가고 있다.

케이뱅크는 이날 또 한 번의 도약을 선언했다. 최우형 케이뱅크 은행장은 2030년까지 고객수 2600만명, 자산은 85조원을 내용으로 하는 '2030 중장기 목표'를 공개했다. 이를 통해 비대면 금융을 선도하는 종합 디지털금융플랫폼으로 도약한다는 계획이다.

올해는 우선 '고객 1800만명 확보'를 연간 목표로 정하고 ▲플랫폼 ▲SME(중소기업) ▲AI 및 디지털자산 등 '3대 미래 성장 동력' 강화에 주력한다.

구체적으로는 1800만 고객 기반을 바탕으로 플랫폼 사업의 기초를 다지는 동시에 지난해 잔액 규모를 2배 이상 확대한 개인사업자 시장의 성공을 '비대면 SME' 시장으로 확장해 기업금융 저변을 넓힌다. 아울러 전사적인 AI 도입으로 업무 방식과 고객 경험을 혁신하고, 스테이블코인 등 디지털자산 분야에 대한 대응 역량을 강화해 미래 금융 환경 변화에 선제적으로 대비할 방침이다.

최우형 케이뱅크 은행장은 "지난 10년간 수많은 위기가 있었지만 케이뱅크만의 저력이 있었기에 오늘의 성과가 가능했다"며 "우리가 가진 열정과 혁신 DNA로 차별화된 상품과 서비스를 선보여 세상을 다시 한번 놀라게 하자"고 강조했다.





한편 이날 기념행사에서는 케이뱅크의 지난 10년간 성장을 되돌아보고, 미래 도약을 다짐하는 다양한 프로그램이 진행됐다. 케이뱅크의 핵심 미래 전략인 'AI'를 주제로 임직원들이 직접 참여한 'AI 영상제 및 사진전'이 열려 눈길을 끌었고, 직원들이 10년 뒤의 케이뱅크에게 보내는 메시지를 담은 '타임캡슐 봉인식' 도 마련됐다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

