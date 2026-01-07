박강수 마포구청장, 신년인사회서 구정 비전 제시

마포강변 8.2 프로젝트

K-실리콘밸리 조성 본격 추진

박강수 마포구청장이 7일 마포아트센터에서 열린 '2026 마포구 신년인사회'에서 새해 구정 운영 방향을 밝혔다. 이날 행사에는 오세훈 서울시장을 비롯한 지역 내 유관기관장과 주민대표 등이 참석해 새해 덕담을 나눴다.

마포구 신년인사회에서 신년사를 전하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

박 구청장은 "구청장의 한 시간은 36만 마포구민의 한 시간을 모은 것과 같다"며 "단 한순간도 허투루 쓰지 않겠다는 마음으로 현장을 누벼왔다"고 말했다.

그는 '효도밥상'과 '실뿌리복지센터' 확충, 청소년 자율학습공간 '스페이스' 조성, 마포형 보육을 실현하는 '베이비시터하우스', 장애인 자립 지원 정책인 '누구나 카페' 등을 지난 성과로 꼽았다. 레드로드 중심의 관광·문화예술 정책과 마포순환열차버스·마포상생앱 등 골목상권 활성화 정책도 언급했다.

박 구청장은 "마포가 한강을 가장 길게 품은 자치구라는 강점을 살려 '마포강변 8.2 프로젝트'를 본격 추진하겠다"며 "AI와 청년 중심의 'K-실리콘밸리' 조성, 월드컵천 경관폭포와 수변카페 조성, 마포구민 휴양소 운영 등도 차질 없이 이어가겠다"고 밝혔다.

그는 "행정은 멈출 수 없다"며 "초심을 잃지 않고 마포를 새롭게, 더 좋게 하겠다는 첫 마음을 간직하며 묵묵히 구민 행복시대를 향해 걸어가겠다"고 말했다.





이날 행사에서는 국립경찰교향악단 축하공연과 자매도시인 고창군·옹진군·부산 남구의 새해 인사 영상, 구민 새해 소망 영상이 상영됐으며 신년맞이 퍼포먼스도 진행됐다.





