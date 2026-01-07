춘천시, 상중도 고산 국립정원소재센터 10월 시범 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

육동한 춘천시장, 국립정원소재센터 현장 점검

상중도 고산 일원에 조성…7월 준공 공정률 60%

국비 165억 투입…정원소재 연구·실증 거점 구축

정원소재의 테스트베드 역할을 수행하고 춘천의 정원산업의 경쟁력을 높이는 역할을 수행할 국립정원소재센터가 오는 7월에 준공, 10월에 시범 운영에 돌입한다.

육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

국립정원소재센터는 상중도 고산 일원(중도동 872번지)에 지상 3층, 연면적 2,000㎡ 규모로 조성되고 있다. 사업 공정률은 약 60%다. 총사업비는 165억 원으로 산림청과 한국수목원정원관리원이 추진하는 국비 100% 사업이다. 센터에는 가든몰과 전시관, 회의실 등이 들어서며 정원에 활용되는 식물과 소재의 연구·실증·전시·보급을 담당하는 역할을 맡게 된다. 올해 7월 준공 후 같은 해 10월 시범 운영이 예정됐다.

이와 관련 육동한 춘천시장은 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검했다. 육동한 시장은 한국수목원정원관리원 관계자로부터 공정 진행 상황 보고 받고 주요 시설을 둘러보며 안전관리 실태와 공사 일정 등을 확인했다.





육동한 춘천시장이 7일 국립정원소재센터 건립 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 춘천시 제공

육 시장은 "준공과 시범 운영까지 남은 기간 동안 안전사고 예방과 품질 관리에 만전을 기해달라"며 "국가 정원 인프라가 춘천에 들어서는 만큼 앞으로 정원문화와 관련 산업이 함께 성장할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

