“집이 행복을 보장하진 않았다”… 부산대 연구팀, '주택 소유 효과, 계층마다 갈렸다'

'내 집 마련'이 곧 삶의 만족으로 이어진다는 통념이 모든 계층에 적용되지는 않는 것으로 나타났다. 주택 소유가 삶의 만족도에 미치는 영향은 소득 수준과 생애주기에 따라 뚜렷한 차이를 보였다는 연구 결과가 나왔다.

부산대학교(총장 최재원)는 도시공학과 최열 명예교수 연구팀이 2008년부터 2023년까지 16년간의 한국복지패널(KOWEPS) 장기 추적자료를 분석해 주택 소유의 단기·장기 효과를 구분한 연구 논문을 발표했다고 7일 전했다.

그동안 주택은 안정적인 거주 공간이자 자산 형성의 수단으로 인식되며 '내 집 마련=행복'이라는 인식이 널리 퍼져 왔다. 이에 따라 주거정책 역시 자가 보유 확대에 초점을 맞춰 왔지만, 주택 소유가 실제로 모든 계층의 삶의 만족도를 높이는지에 대한 장기적·실증적 검증은 부족했다.

연구팀은 동일 개인을 장기간 추적할 수 있는 패널자료의 장점을 활용해, 최소 10년 이상 조사에 참여한 2,860명을 대상으로 주택 소유의 '단기 전환 효과'와 '장기 지속 효과'를 구분해 분석했다. 분석에는 순서형 패널 로짓 모형과 Mundlak 보정을 적용해 개인 내 변화와 개인 간 구조적 차이를 동시에 고려했다.

분석 결과, 전체 표본에서는 주택 소유 여부 자체가 삶의 만족도와 통계적으로 유의한 관련을 보이지 않았다. 그러나 소득 수준별로 살펴보면 상반된 양상이 확인됐다.

저소득 가구의 경우 장기간 자가 상태를 유지할수록 삶의 만족도가 높아졌지만, 임차에서 자가로 전환되는 단기 시점에서는 만족도가 오히려 유의하게 낮아졌다. 연구팀은 주택 구입 과정에서 발생하는 대출 부담과 재정적 압박, 스트레스가 단기적으로 부정적 영향을 미친 결과로 해석했다.

반면 중·고소득 가구에서는 장기적인 자가 거주 자체가 삶의 만족도와 부정적인 관계를 보였다. 이는 시간이 지남에 따라 주거 수준에 대한 기대치가 높아지면서, 주택 소유가 반드시 주관적 행복으로 이어지지 않는 현상과 관련된 것으로 분석됐다.

눈에 띄는 점은 주택 소유 여부보다 '근린 만족도'가 삶의 만족도에 가장 일관되고 강한 영향을 미쳤다는 것이다. 거주 지역의 환경과 생활 여건에 대한 만족도가 높을수록 삶의 만족도 역시 크게 높아졌으며, 이러한 효과는 소득 수준과 생애주기와 관계없이 모든 집단에서 공통적으로 나타났다.

이에 대해 최열 교수(교신저자)와 손희주 박사(제1저자)는 "주택 소유의 효과가 획일적이지 않다는 점을 장기간 실증자료로 확인했다는 데 의미가 있다"며 "주거정책은 단순히 자가 보유를 장려하는 데 그치지 않고, 소득 수준과 생애주기에 따라 주거 안정이 실제 삶의 만족으로 이어질 수 있는 조건을 정교하게 설계할 필요가 있다"고 설명했다.





이번 연구는 도시·주거 분야 국제 SSCI 학술지인 'International Journal of Urban Sciences(도시과학국제저널)' 2026년 6월호에 게재될 예정이다.





