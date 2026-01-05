김윤식 신협중앙회 회장 "동심동덕으로 멈추지 않고 함께 가겠다"

신협중앙회, 2026년 시무식 개최
신협중앙회는 5일 대전 신협중앙회관에서 중앙회 임직원 300여 명이 참석한 가운데 2026년 시무식을 개최했다고 밝혔다.
김윤식 신협중앙회장은 이날 인사말에서 "고금리와 경기 불황 등 불확실한 금융 환경 속에서도 임직원들이 현장을 지키며 조합원과 지역사회를 위해 최선을 다해줬다"며 감사의 뜻을 전했다. 이어 "신협의 큰 자산은 건물도 숫자도 아닌 여러분 한 사람 한 사람"이라며 "신협의 경쟁력은 규모나 속도가 아니라 신뢰와 원칙, 사람 중심의 가치에 있다"고 강조했다.
신협중앙회는 2025년 한 해 동안 건전성 회복에 역량을 집중한 결과, 연체율을 4% 후반대까지 낮추는 등 조합의 자산건전성 개선이 진전됐다고 밝혔다.
특히 조합의 건전성 회복을 위해 출범시킨 'KCU NPL대부'는 지난 한 해 4조 원이 넘는 부실채권을 정리했다고 설명했다. 또한 중앙회는 조합의 수익 기반을 보강하기 위해 출자배당, 연계 대출 등 다양한 방식의 지원도 병행했다고 덧붙였다. 신협법 개정을 통해 상임감사 의무선임 기준 완화를 관철하는 등 제도 기반 정비에도 나섰다고 밝혔다.
아울러 지난해 3월 공식 개원한 신협 제주연수원이 인문·힐링 중심 프로그램을 운영하며 개원 첫해부터 월간 7천 명 이상이 방문하는 등 두 번째 연수시설로 자리매김했다고 전했다. 신협사회공헌재단도 전통문화 보존과 국악 인재 양성 등 차별화된 활동을 이어가며 누적 기부금 700억 원을 돌파하는 성과를 거뒀다.
김 회장은 "새해에도 여러 도전이 있겠지만, 동심동덕(同心同德)으로 힘을 모으면 신협은 반드시 길을 찾아 진일보할 것"이라며 "서두르지 않아도 된다. 다만 멈추지 말고 서로를 믿고 함께 걸어가자"고 했다. 이어 "화이부동(和而不同)할 줄 아는 한 분 한 분이 신협의 미래"라고 덧붙였다.
권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
