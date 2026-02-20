"아이들에 학대 가르치나"…'6천원 내면 사슴벌레 낚시' 대형 쇼핑몰 행사 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사슴벌레·가재 낚시 이벤트 열어

논란 일자 중단…"동물 학대 분명"

서울 영등포구의 한 대형 쇼핑몰에서 진행된 이색 동물 팝업스토어에서 사슴벌레 낚시를 하는 모습. 스레드 캡처

서울 영등포구의 한 대형 쇼핑몰에서 진행된 이색 동물 팝업스토어에서 살아있는 사슴벌레를 낚싯대로 건져 올리는 행사를 진행해 논란이 일고 있다.

20일 유통업계에 따르면 파충류 전시 사업을 운영하는 A업체는 지난 12일부터 이 쇼핑몰 지하 1층에서 팝업스토어를 진행했다.

현장에는 도마뱀과 뱀 같은 파충류뿐만 아니라 햄스터, 사슴벌레 등 다양한 동물이 작은 플라스틱 용기나 유리장에 갇힌 채 전시됐다.

논란이 된 부분은 '낚시 체험'이다. 업체 측은 사슴벌레 6000원, 가재 1만원의 체험비를 내면 공이 달린 작은 낚싯대로 원형 풀 안에 있는 곤충 등을 낚을 수 있게 했다. 이들을 집으로 데려가려면 2만원을 추가로 내야 한다.

행사를 시작한 12일부터 소셜미디어(SNS)에는 이 같은 행사가 명백한 동물 학대에 해당한다는 지적이 쏟아졌다.

900건이 넘는 공감을 받은 한 스레드(Threads) 게시글은 체험이 진행 중인 영상과 함께 "이게 동물 학대가 아니면 뭐냐"고 성토했다. 영상은 여러 사람이 각자 낚싯대로 사슴벌레를 낚고, 한 마리는 공에 간신히 매달려 버둥대는 모습이다.

게시글에는 "낚싯대를 흔드니 사슴벌레가 튕겨서 날아갔다", "아이들한테 동물 학대를 가르치는 것 같다", "작은 설치류를 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'나 들어갈 법한 케이스에 담아 전시해둔 것도 문제"라는 등의 비판 댓글이 줄을 이었다.

논란이 확산하자 쇼핑몰 측은 A업체가 이를 인지하고 지난 16일부터 자발적으로 낚시 체험을 중단했다고 설명했다.





연합뉴스에 따르면 조희경 동물자유연대 대표는" 법적 처벌 여부를 떠나 살아있는 생명에게 고통을 가하거나 이를 오락거리로 삼는 행위는 동물 학대 성격이 분명하다"며 "특히 아이들에게 생명에 대한 왜곡된 인식을 심어줄 수 있어 문제"라고 지적했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

